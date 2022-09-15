  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/09/2022 16:15

【聚焦人幣】８月人行口徑外匯佔款減少２２﹒３億元，錄五連跌

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行公布，８月末人行口徑外匯佔款餘額
２１３１５７﹒６８億元人民幣，當月外匯佔款減少２２﹒２９億元人民幣，為連續第五個月錄
下得，且降幅較７月有所擴大。（ｗｌ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS15/09/2022
【FOCUS】上合主打多邊合作　北京柔焦「習普會」
人氣文章財經熱話15/09/2022
加力應對爛尾樓兼續推鬆綁措施　內房急升富力碧桂園漲一成
人氣文章財經熱話15/09/2022
【航運 VS 油運】油運行業競爭小　中遠海能趁調整吸納？
人氣文章財經熱話15/09/2022
《午市前瞻》恒指短期低位橫行 宜部署吸納內房待二十大後回升
人氣文章大行報告15/09/2022
【大行炒D乜】星展點睇中資航空股？一click就知道
人氣文章開市Good Morning15/09/2022
林家亨：Tesla出平價車對比亞迪毫無威脅　比亞迪短期210-230元炒上落
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金