【ＦＯＣＵＳ】上合主打多邊合作，北京柔焦「習普會」

【ＦＯＣＵＳ】當對烏克蘭的「特別軍事行動」愈來愈似走向「慢敗」，國內通脹預期再次

【ＦＯＣＵＳ】當對烏克蘭的「特別軍事行動」愈來愈似走向「慢敗」，國內通脹預期再次

攀升，對俄羅斯總統普京而言，借周四（１５日）揭幕的上合組織峰會爭取各成員國尤其是中國

的實質支持，勢是最大考量。

有別於莫斯科一早預告「習普會」今日登場，總統助理Ｙｕｒｉ Ｕｓｈａｋｏｖ更稱雙方

將「詳細討論烏克蘭局勢」，中國外交部至今未有正式消息，暗示北京對今次峰會的期待，尤其

是習近平時隔逾兩年再次踏出國門，顯然跟普京不同。



＊中亞處地緣政治轉型關鍵期＊



自２０２０年１月１８日由緬甸回國，近１０００日未有外訪的國家主席習近平，周三

（１４日）抵達有「全球最大內陸國」之稱的哈薩克斯坦國事訪問，隨後轉抵烏茲別克斯坦國事

訪問，並將出席今明兩日在歷史名城撒馬爾罕（烏國第二大城市）舉行的上合組織成員國元首理

事會第２２次會議。

何解首站選定哈薩克斯坦？又何解首個國際場合是上合峰會？大背景正正指向擁有７６００

萬人口的中亞，正處於地緣政治轉型關鍵期。

從２００１年６月，中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦在

上海宣布成立「上海合作組織（ＳＣＯ）」，到２０１３年９月，習近平在哈薩克斯坦首都努爾

蘇丹首次向世界揭盅「絲綢之路經濟帶」計劃（一帶一路倡議前身），中亞地區都被視作獨立於

美國為首的西方秩序，確保中國與地區多邊經濟、安全合作的重要板塊，而哈薩克斯坦則是當中

的關鍵節點。



＊俄軍失利添多國對普京籌碼＊



暫且不論哈薩克斯坦是中國與歐亞大陸主要陸路的必經之地，以及全球最大鈾生產國地位，

單看其石油、天然氣可採儲量分別高達３００億桶、３﹒９萬億立方，足見其戰略地位。

不過，身為石油出口大國（去年達６７６０萬噸），哈薩克斯坦多達８０％的出口量卻受制

俄羅斯的里海管道（ＣＰＣ）。自俄烏戰爭爆發以來，因哈國總統託卡耶夫公開拒絕承認盧甘斯

克、頓涅茨克自治權，並向烏克蘭提供人道援助，俄羅斯前總統梅德韋傑夫８月曾發帖質疑哈薩

克斯坦主權（後稱帳戶被入侵），引發其或淪為下一個烏克蘭的猜測。

鑑於此，習近平昨日在哈薩克斯坦重申，「中方始終堅持支持哈薩克維護國家獨立、主權、

領土完整」，以及中國官方就「習普會」保持低調，都顯得耐人尋味。外交智庫卡內基國際和平

基金會的資深亞太事務專家Ｅｖａｎ Ｆｅｉｇｅｎｂａｕｍ就指，面對陷入苦戰的普京，中亞

國家比以往任何時候都更有議價能力，而北京作為多維度的大國，亦不太可能將上合焦點只討論

中俄關係。



＊兩條新跨國鐵路藍圖值關注＊



俄軍近日在哈爾科夫地區的潰敗，或令普京今次在上合處於尷尬地位，因中亞國家更有籌碼

抵制其勢力影響和外交企圖。長期依附莫斯科、接受其軍事經濟援助的塔吉克斯坦，自２０１５

年一直推動俄羅斯將塔國反對黨伊斯蘭復興黨（ＩＲＰＴ）列為恐怖組織，昨日突獲俄羅斯最高

法院承認，足可見一斑。

由此看，儘管中俄關係基調為「友好沒有止境，合作沒有禁區」，但在北京眼中，「習普會

」並非今次上合峰會的焦點，無論普京野心如何，上合將聚焦成員國的經貿、能源、交通、農業

、新技術等領域合作，其中最值關注的是連接中國－吉爾吉斯斯坦－烏茲別克斯坦的鐵路走廊

（ＣＫＵ），以及橫跨阿富汗連接烏茲別克斯坦、巴基斯坦的鐵路方案。倘若最終開通成真，贏

家都肯定不是莫斯科。

