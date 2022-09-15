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即市新聞

15/09/2022 10:54

【人行操作】ＭＬＦ連續兩個月縮量續做，分析：短期資金寬鬆無虞

　　《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行今日在公開市場開展４０００億元（人民幣．下同）
１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）和２０億元７天期逆回購操作，中標利率均持平，分別為
２﹒７５％、２％。
　　人行在８月已經進行今年首次ＭＬＦ縮量續作４０００億元，利率意外降１０基點至
２﹒７５％。８月份ＭＬＦ到期量為６０００億元。本月有６０００億ＭＬＦ到期，人行縮量續
做４０００億元，再度收水，兩個月內已回收４０００億元中長期資金。
　　此次ＭＬＦ利率和逆回購操作利率保持不變，專家稱符合市場預期。光大證券首席固收分析
師張旭表示，８月ＭＬＦ利率已下調１０個基點，一方面，政策是具有持續性的，並不是說其僅
作用於某個月，下個月初政策的效果就清零了。另一方面，政策效能的完全發揮常有一定的滯後
性，需要有一段在市場主體之間進行傳導和增強的時間，隨著政策的逐步展開和傳導，實體經濟
以及融資市場的情況必會變得更好。
　　從量上看，此次人民銀行雖小幅縮量續做ＭＬＦ，但短期資金面寬鬆無虞。方正證券固收分
析師張偉分析，當前同業存單利率和ＭＬＦ利率倒掛程度不輕，同業存單融資成本相對低對
ＭＬＦ有替換作用，ＭＬＦ需求可能減弱。（ｃａ）

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