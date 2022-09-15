《法證攻防－林恩》美通脹高企，科技股受壓

《法證攻防》美國８月ＣＰＩ比上月增長０﹒１％，同比增長８﹒３％。８月核心ＣＰＩ環

比上漲０﹒６％，同比上漲６﹒３％。市場擔心美國通脹水平仍需時回歸正常水平。芝加哥商品

交易所數據顯示，市場預期美聯儲局會用更強硬的措施壓制通脹，９月加息７５個基點的可能性

一度升至８２％，而加息１個百分點的可能性為１８％。

國家新聞出版社９月１３日公布２０２２年９月份國產網絡遊戲審批信息。騰訊

（００７００）旗下的遊戲Ｚ難《健康保衛戰》和網易旗下的遊戲《全明星街球派對》均獲遊戲

版號。騰訊周三（１４日）股價低開１﹒４％，後市失守３００元關口，收報２９９﹒６元。網

易（０９９９９）周三低開１﹒９％，跌幅早段曾一度收窄至０﹒５７％。全日跌２％，收報

１３６﹒３元，跌穿１０天線。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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