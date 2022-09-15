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15/09/2022 09:18

《法證攻防－林恩》美通脹高企，科技股受壓

　　《法證攻防》美國８月ＣＰＩ比上月增長０﹒１％，同比增長８﹒３％。８月核心ＣＰＩ環
比上漲０﹒６％，同比上漲６﹒３％。市場擔心美國通脹水平仍需時回歸正常水平。芝加哥商品
交易所數據顯示，市場預期美聯儲局會用更強硬的措施壓制通脹，９月加息７５個基點的可能性
一度升至８２％，而加息１個百分點的可能性為１８％。
　　國家新聞出版社９月１３日公布２０２２年９月份國產網絡遊戲審批信息。騰訊
（００７００）旗下的遊戲Ｚ難《健康保衛戰》和網易旗下的遊戲《全明星街球派對》均獲遊戲
版號。騰訊周三（１４日）股價低開１﹒４％，後市失守３００元關口，收報２９９﹒６元。網
易（０９９９９）周三低開１﹒９％，跌幅早段曾一度收窄至０﹒５７％。全日跌２％，收報
１３６﹒３元，跌穿１０天線。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意
見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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