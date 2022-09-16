《陸言堂－陳永陸》提防恒指短期下試１８２００點低位

《陸言堂》通脹數據令美股本周大幅下跌，同時有大行認為聯儲局即將舉行的會議，將會加

息一厘，但問題是加息真的會令美國的物價回落嗎？如果真的可以，過去兩次會議已經加息一厘

半，應該可以壓低物價，可是現時的ＣＰＩ數字並沒有大幅回落，這代表加息其實不能解決美國

的物價問題，所以聯儲局如果真的繼續大幅加息，不單會步入惡性循環之中，更可能會最終令美

國的經濟陷入衰退，同時會令美股繼續受壓。



剛公布的通脹數據中，升幅最大的兩部分是食品及租金價格，而這兩方面的升幅，亦似乎不

是單純加息就可以解決，所以聯儲局真的要考慮如何平衡加息及經濟因素，並非單純遏抑物價走

勢，而持續作出未必有作用的加息行動。



如果細心留意美國上月租金價格上升的原因，其實十分有趣，因為不少美國所有城市的租金

都顯著上升，而是市郊地區的租金價格升幅較為顯著，主要原因是不少美國人都開始減少工作日

數，所以較願意搬到市郊地區居住，這才是導致美國租金大升的原因，但這絕對不是加息可以解

決的問題。



而且加息會導致按揭成本上升，亦可能導致業主將按揭增加的成本，轉嫁給租客，因此加息

對物價未必帶來效用，反而會影響經濟的因素，聯儲局真的要注意。



除了美國聯儲局的加息因素外，歐洲問題仍然不太樂觀，亦是要注意的問題，因為冬季快將

來臨，當地的天然氣是否有足夠的供應，以及整個歐洲是否可以有足夠的燃料度過冬季，至今仍

然不太明朗，如果歐洲的問題惡化，那麼歐洲的經濟將會受到重大的打擊，同時歐元亦會有持續

下跌的壓力，這會導致美元指數仍然有上升的空間，這亦會影響全球的資金流向。



另外，內地需要不斷推出刺激經濟政策，可是市場仍然關注下月中舉行的二十大會議，在會

議召開前，Ａ股及港股的投資者入市意欲均不太大，在種種利淡因素影響下，提防恒指有機會在

短期內下試１８２００點的年內低位。《獨立股評人 陳永陸》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

