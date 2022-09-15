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15/09/2022 09:23

【新冠疫苗】教育局更新打針指引，５歲或以上訪客須符通行證要求

　　《經濟通通訊社１５日專訊》教育局就預防新冠肺炎更新學校健康指引，包括以從未染疫及
免疫力正常作基礎，建議接種科興疫苗的中小學生打三針；接種復必泰的５至１１歲學生建議打
兩針，１２歲或以上的接種三劑。若已到期需要接種第三劑疫苗的學生，需在到期日當日起計的
一星期內接種，重申學生需完成疫苗接種要求，才可進行面授課堂外的活動。
　　指引提到，由於９月底起５歲或以上人士以訪客身份進入學校，必須符合「疫苗通行證」要
求，故生效日起，５歲或以上人士以到訪者身份進入學校，均需符合「疫苗通行證」要求。
　　從未接種疫苗的康復學生，可於康復後滿３０天接種疫苗。任何年齡組別選擇接種科興疫苗
的學生或１８歲或以上選擇接種復必泰疫苗的學生，須在康復後接種共兩劑疫苗。５至１７歲選
擇接種復必泰疫苗的學生，康復後只須接種一劑疫苗。
　　至於感染最少１４天前已接種第一劑疫苗的康復學生任何年齡組別感染前已接種一劑科興的
學生，或１８歲或以上感染前已接種一劑復必泰的學生，只須在康復後接種一劑疫苗。５至１７
歲感染前已接種一劑復必泰的學生，康復後無須再打針，有關劑數均被視為符合接種要求，可計
算入全日面授課堂所需的百分比，以及可參與在放學後或上學的另一個半天進行非學術性的課外
活動。（ｃｌ）

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