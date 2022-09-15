【新冠肺炎】消息：袁國勇已康復，持續無病徵

《經濟通通訊社１５日專訊》政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇確診感染新冠

病毒。近日有消息指他已經康復，檢測結果已沒有驗出新冠病毒，亦持續沒有出現症狀，從確診

至今已屆７天符合衞生署康復標準，料可視為康復。

袁國勇於上周四（８日）接受傳媒查詢時已表示沒有出現症狀，並按政府防疫指引家居隔離

，他稱３年來終於可以放假，感謝大家關心。（ｓｌ）



