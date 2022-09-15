【外圍經濟】德國政府出售漢莎航空全部股份，獲利逾兩倍

《經濟通通訊社１５日專訊》德國政府通過出售漢莎航空的全部股份籌集了７﹒６億歐元，

股份是在疫情期間，德國政府為維持漢莎航空的經營而購買。

根據一份聲明，該國的經濟穩定基金（ＷＳＦ）通過向國際投資者的配售，出售了其剩餘的

９﹒９２％ 股份。政府此前曾宣布出售６﹒２％的股份。

ＷＳＦ表示，１０﹒７億歐元的收益大大超過了之前投資的３﹒０６億歐元。（ｒｃ）

