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15/09/2022 11:24

【外圍經濟】德國政府出售漢莎航空全部股份，獲利逾兩倍

　　《經濟通通訊社１５日專訊》德國政府通過出售漢莎航空的全部股份籌集了７﹒６億歐元，
股份是在疫情期間，德國政府為維持漢莎航空的經營而購買。
　　根據一份聲明，該國的經濟穩定基金（ＷＳＦ）通過向國際投資者的配售，出售了其剩餘的
９﹒９２％　股份。政府此前曾宣布出售６﹒２％的股份。
　　ＷＳＦ表示，１０﹒７億歐元的收益大大超過了之前投資的３﹒０６億歐元。（ｒｃ）

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