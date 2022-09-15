《日入而息》人幣即期創逾兩年新低，港股彈８３點內房股受捧

《今天重點》

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習近平、莫迪齊出席上合峰會，中印衝突以來首見面

六國有行及招行降存款利率步伐近一致，料中小行跟進

人幣即期收跌１４５點盤中穿６﹒９８，創逾兩年新低

標普：政府或需７－８千億資金化解內房爛尾樓危機

Ｗｅｔｌａｎｄ Ｓｅａｓｏｎｓ Ｂａｙ三期公布首批７８伙價單

恒地（０００１２）粉嶺北新盤提供４０８伙，最快本月推售

本港新增８１８７宗確診，再多６宗死亡個案；學校呈報１０６４宗個案，１２間學校１３班級

須停課；歐家榮稱ＢＡ﹒４╱５上升幅度放緩，料短期內見頂；疫情回升至８０００宗，或因中

秋檢測人數減少

盧寵茂重申新冠非流感，視兩者病情相若不利精準抗疫

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《即日市況》

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恒指全日高收８３點報１８９３０，科指高收９點報３９６３

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《深滬股市》

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滬指跌１﹒２％，ＭＬＦ縮量價平，七銀行降存款利率

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《美元匯價》

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聯儲緊縮力度超同行，逢低買入美元

歐元最新報０﹒９９９１╱９２，日圓最新報１４３﹒３０╱

３１

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《公司業績》

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南華集團控股（００４１３）中期虧轉盈４６６９﹒３萬元，不派息

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《公司資訊》

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內地動力電池生產商中創新航通過港交所上市聆訊

恒地（０００１２）粉嶺北新盤提供４０８伙，最快本月推售

傳匯控渣打大摩等廿間大行高層將出席香港１１月國際金融投

資峰會

復星（００６５６）祝文魁拜會北京市國資委，就合作情況、

參與國企混改深入交流

騰訊（００７００）斥逾６億元人民幣成立社創向善科技合夥

企業；騰訊再回購１１７萬股，涉約３﹒５１億元

聯交所表示國盛投資（０１２２７）上市地位將於下周二起取

消

三葉草生物（０２１９７）修訂Ｇａｖｉ疫苗預購協議

廣州基金國際控股（０１３６７）本月２０日起被取消上市地

位

互太紡織（０１３８２）尹惠來辭任執董及副主席職務

網傳美國電動車將禁用中國電池，比亞迪（０１２１１）咋脫

勾？

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《國企紅籌》

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中再保（０１５０８）董事長袁臨江辭任，和春雷接任

華潤醫藥（０３３２０）旗下氧氟沙星氯化鈉注射液藥品補充申請批准通知書

中煤能源（０１８９８）８月商品煤銷量按年升１﹒３％

人保（０１３３９）首８月原保費收入按年增近１０％

粵海置地（００１２４）訂立粵海投資大廈１８樓Ａ室新租賃協議

中國華融（０２７９９）王文杰辭任執行董事及副總裁職務

中國財險（０２３２８）首８月原保險保費收入按年升９﹒８％

第一拖拉機（０００３８）增資國機財務獲銀保監批復

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《中國要聞》

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上海將加強長三角示範區與臨港、虹橋的戰略聯動

中國電子學會推三舉措推動信息通信行業智能化變革

江浙滬兩省一市發布對長三角示範區的第二批支持政策

中俄ＣＲ９２９客機已確定總體方案，轉入初步設計

深圳表示２０２５年建成具國際影響力的金融科技中心城市

中國京安寶馬供應鏈項目入駐上海南港

多地發改委政策提醒港口煤企：嚴禁陰陽合同額外加價

國泰君安臨港ＲＥＩＴ認購價格出爐，將於下周一發售

分析指ＭＬＦ縮量續做符合預期，削弱ＬＰＲ續降可能

ＭＬＦ連續兩個月縮量續做，分析指短期資金寬鬆無虞

藍皮書表示自主三代核電「華龍一號」進入批量化階段

網信辦擬上調違反網安法罰款，可罰５０００萬或５％收入

人行縮量續作ＭＬＦ四千億、２０億逆回購利率均持平

人行副行長張青松首亮相，稱要加快非銀支付條例立法

富力集團與華融、招商蛇口就已選定項目探討合作事宜

杭州第三批集中供地總成交４２８億元，８宗達中止價

ＲＥＤＤ表示當局支持放寬除北上廣深之外城市購房限制

蘇州市區鬆綁非戶籍購首套房，釋新一輪政策優化信號

青島動態完善房地產政策，二手住房不再限購

穆長春稱用戶錢包內的數字人民幣不納入破產財產

六國有行及招行降存款利率步伐近一致，料中小行跟進

工農中建年內再調降存款利率，３年定存降１５基點

商務部開會要求穩外貿，推進七方面重點工作

能源局表示８月全社會用電量同比增長加快至１０﹒７％

國辦表示全面實施市場准入負面清單，為企業降交易成本；鼓勵證券、基金等機構進一步降低服

務收費

工信部表示推動振作工業經濟政策落地見效，保障供應鏈；新能源汽車領域有盲目投資情況，將

逐步解決；工信部回應個別企業產能轉移：中國仍是外商投資熱土

王春英稱８月貨物貿易跨境收支順差５５２億美元

上海兩警察吃野味喝茅台未付帳，店主討要餐費遭駁回

濟南放寬購房限制：除二環內兩區，其他區域不再限購

中國對原產歐盟馬鈴薯澱粉的反補貼措施進行期終複審

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒０８％，報１４６７０﹒０４點

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《其他消息》

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新民黨倡盡快通關，延長退休年齡及設新生嬰兒資助

涉灣仔單位藏汽油彈材料，廖子文申保釋候上訴被拒

許正宇稱正檢視規則以滿足科企上市要求，將盡快公開諮詢市場

陳國基稱香港與大灣區優勢互補，爭取２０５０年達到碳中和目標

何永賢稱全力打擊濫用公屋，一年查逾１﹒３萬宗收回逾千三單位

麥美娟稱「社區為本」計劃已擴至十區，冀更多青年加入社企行業

丘應樺訪問柬埔寨，出席東盟經貿部長會議

旅發局表示８月訪港旅客５﹒９６萬人次，按年升４﹒５１倍

消委會表示今年首８個月信用卡優惠投訴按年升近一倍

本港第二季本地居民總收入按年跌１﹒２％

深股通全日流出１２億元，外資連續兩日淨流出；滬股通全日流出７億元，外資淨流出４１億元

駿隆表示宏利市佔率２６﹒９％居首，滙豐第二佔近１８％

戴德梁行料樓價第四季觸底，全年樓價跌最多８％

Ｃｒｏｓｔｉｎｉ結業消委會暫接十宗投訴，首個苦主群組達五百人

Ｗｅｔｌａｎｄ Ｓｅａｓｏｎｓ Ｂａｙ三期公布首批７８伙價單

逾１５００名教師於敬師日慶典獲嘉許，為歷屆第二高

戴德梁行表示樓價下跌屬健康調整，中小型單位仍受壓

Ｍ＋博物館１１月１２日起收費，成人１２０元學生及長者等半價

積金局表示Ｃｒｏｓｔｉｎｉ拖欠約１２０名員工１２萬元強積金供款

陳智思獲任命為團結香港基金常務副主席

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《俄烏開戰》

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波蘭國會大批數通過決議，要求德國賠償二戰損失

經濟學家格雷出任ＩＭＦ烏克蘭專員，曾助伊拉克重建

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《出訪中亞》

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俄方稱普京計劃於今午早些時候在撒馬爾罕會晤習近平

習近平晤吉爾吉斯總統扎帕羅夫，雙方將深化互利合作

習近平與土庫曼總統會晤，雙方將做大天然氣合作規模

習近平、莫迪齊出席上合峰會，中印衝突以來首見面

習近平會見塔吉克總統，加強務實合作擴大進口農產品

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《國際要聞》

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早前決定加入北約，瑞典女首相安德松輸大選辭職

女王靈柩運抵西敏廳供瞻仰，公眾或需輪候３０小時

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《外圍經濟》

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ＥＣＢ管委霍茲曼警告，歐元區通脹升幅仍可能加速

在家工作的靈活性成為歐洲與美國銀行業的分水嶺

德國政府出售漢莎航空全部股份，獲利逾兩倍

新西蘭第二季度經濟增速超預期，按季增長１﹒７％

日圓貶值推升進口成本，日本８月貿易逆差創紀錄新高

澳洲８月失業率升至３﹒５％，較預期高

美國２年及３０年期國債孳息率曲線出現嚴重倒掛

美國ＰＰＩ數據表明企業邊際利潤率下降幅度加大

耶倫表示鐵路大罷工和歐洲衰退對美國構成雙重影響

英國樓價飆升１５﹒５％，但倫敦只上漲９﹒２％

歐盟擬禁止使用強迫勞動製造產品

法國８月通脹率放緩至５﹒９％，因能源價格升幅放緩

南韓副總理秋慶鎬稱政府將適時採取措施穩定韓圜

對沖基金押注馬斯克最終要買下推特

英國競爭及市場管理局深度調查微軟收購暴雪交易

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《大國博弈》

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白宮公布生物技術倡議，分析指非針對中國ＣＸＯ企業

美國參議院委員會批准台灣政策法，中方提出嚴正交涉

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《新冠肺炎》

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本港新增８１８７宗確診，再多６宗死亡個案

學校呈報１０６４宗個案，１２間學校１３班級須停課

教育局更新打針指引，５歲或以上訪客須符通行證要求

何栢良稱本港新冠粗死亡率降至０﹒１１％，仍倡打針

全國昨增本土感染９４９宗，成都今起逐步復常

北京新增２例本土確診病例

匯豐保險表示自疫情以來成功處理醫療索賠逾２４億元

台灣本土疫情續破４萬宗，台專家籲月內推「０＋７」

海南三亞今午起解除全域臨時靜態管理

消息指袁國勇已康復，持續無病徵

盧寵茂重申新冠非流感，視兩者病情相若不利精準抗疫

黃家和憂結束暫緩追租後食肆或現倒閉潮

歐家榮稱ＢＡ﹒４╱５上升幅度放緩，料短期內見頂；疫情回升至８０００宗，或因中秋檢測人

數減少

食環署呼籲掃墓人士分散在重陽節前後前往拜祭

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