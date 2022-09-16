《窩輪匯智－劉嘉輝》好壞消息兩邊睇，兩手準備管風險

《窩輪匯智》國際貨幣基金組織表示，憂慮全球經濟前景將陷入衰退，加上美國聯儲局下周

議息，美股近期表現大上大落，人民幣匯價見兩年低，拖累港股於今年３月以來低位爭持。



市場充斥利淡的消息，或教不少投資者「無眼睇」，不過若大家有留神，卻不難找到個股身

上較具亮點的消息。筆者分享一些讓大家平衡一下身心！



就以科技股為例，有報道指，個別著名投資基金於８月入場撈底，買入互聯網板塊股份，進

一步增持包括騰訊（００７００） 、阿里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）及京東

（０９６１８）等股票，並將阿里巴巴美股持倉移至港股，當中騰訊更成基金最大重倉股，市值

達１﹒６３億美元。而最新的數字顯示，騰訊兩款手遊蟬聯全球手遊暢銷榜前列，８月吸金量分

別有２﹒２２億美元及１﹒５６億美元。現水平投資者若認為股價或有機會於近２９０元位置再

次守往並作技術反彈，以認購證輪入場時可留意貼價之選，以增加正股股價變化對輪價的敏感度

。



然而，上述報導對股價提振作用暫時有限，有部分投資者或會選擇待股價重新發力，才進場

開好倉，但這個策略就會令投資者今年錯過不少開淡倉獲利的機會。如投資者認為股價短線或會

進一步向下，或想以適量資金作對沖正股上的帳面損失，市場上亦不乏貼價認沽證提供。選認沽

證跟選認購證一樣，可留意輕微價外，即是選擇行使價略低於正股現價的認沽證。



至於恒指的表現，隨指數下試近１８８００點位置，自９月８日起的五個交易日內，資金部

署並非以開好倉博取反彈為主，反是以認沽證入場坐淡倉為主，此現象相對上比較少見。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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