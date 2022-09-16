《缸邊隨筆－石鏡泉》美股大跌的教訓

《缸邊隨筆》港周二晚，美股大跌，原因就是因為通脹超預期？筆者認為不全是，通脹超預

期是個引子，還有更深層次問題，值得投資者汲取教訓。



此次美股大跌的背景是，美儲局鮑威爾在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ，用最短時間的發言，

講美儲局遏通脹會不手軟。但市場唔聽笛，認為鮑威爾是鷹頭鴿底，加得幾多息吖！於是：



不少大行分析員，低估了６月美通脹爆上９﹒１％，再估７月通脹時，就嚴陣以待，基本上

是高估了。到公布通脹是回至８﹒５％時，市場興奮了。到今次，市場分析者就認為通脹回落會

成勢，故分析者就大膽地向下估，這個「大膽」的估。接受調查的５０名分析者中，只有３名估

通脹是８﹒３％，其餘４７名分析者均估低了。



Ｗｅｌｌｓ Ｆａｒｇｏ、Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ、Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ

更估低於８％，高盛及摩根大通更放狠話：



Ｇｏｌｄｍａｎ ｓａｙｉｎｇ ｔｈｅ「Ｈｅａｄｌｉｎｅ ｎｕｍｂｅｒ ｍｏｓｔ

ｌｉｋｅｌｙ ｓｈｏｗｓ ｓｏｍｅ ｄｉｓｉｎｆｌａｔｉｏｎ ａｎｄ ｗｏｎｔ

ｉｍｐａｃｔ ｍｋｔ ｍｅａｎｉｎｇｆｕｌｌｙ ａｆｔｅｒ ｔａｐｅ＇ｓ

ｒｅｃｅｎｔ ｒｕｎ ｈｉｇｈｅｒ， ｕｎｌｅｓｓ ｓｈｏｃｋｉｎｇｌｙ ｃｏｏｌ…

…ｃａｌｌ ｉｔ ｓｕｂ ７％……ｔｈｅｎ ｋｅｅｐ ｙｏｕｒ ｒａｌｌｙ ｃａｐｓ

「 ｏｎ ａｎｄ ＪＰＭ ｐｉｌｉｎｇ ｏｎ ｔｈａｔ」ａ ７－ｈａｎｄｌｅ ＣＰＩ

ＹｏＹ ｗｅ ｗｏｕｌｄ ｌｉｋｅｌｙ ｔｏ ｓｅｅ ａ ｓｔｒｏｎｇ ｒａｌｌｙ

ｔｏｍｏｒｒｏｗ。」



謂通脹如見７字區，市會大彈。



普羅投資者都會以大行的意見作秘笈，你謂有機會「大彈」，點做呢？唔買認購，都會解除

認沽的警戒，此即市場一片看好，等收割淡友。



當市場大佬分析和普羅投資者心態都是一邊倒（無論是看好還是看淡），又如實際市況與市

場所估縱有少許差異（今時是市場估通脹升８％至８﹒１％，而實際是８﹒３％差距只０﹒２至

０﹒３％），也會演變成個大炸彈。人人都會為自己的估錯、做錯作補救，就會出現血洗市況。



１９８７年港股因為港四大地產商圍獵渣甸，而興奮到忘記了在美股的危機，結果出了個黑

色星期一，恒指由三千九跌至千九。



１９９４年，港股亦因魔笛吹舞，人心紅紅，忽略了大鱷的金蟬脫殼，及美國的加息壓力，

結果恒指由萬二點跌至七千。



２０００年科網潮爆破，更是環球站錯邊。



這些錯判，可稱之為共孽，會有血崩式下瀉。共孽是人禍，要避禍，要有適時的

Ｓｏｃｉａｌ Ｄｉｓｔａｎｃｅ，遠離「人」ＭＯＢ。



ＭＯＢ是指盲從之眾，我們會嘲笑羊媽媽，但就不反省，自己也常聽市場大佬、專家之言，

以他們的意見為依歸，跟羊媽媽的聽消息而買賣不無兩樣。市場只看一樣：數據，而不是那位大

佬的話。畢竟巴菲特也曾大輸，索羅斯也鎩羽香港，軟銀孫正義、木頭姐姐都近年蝕鋪勁。



＊美核心通脹上升＊



今次市場大佬齊齊睇錯，可能是：



１﹒ 近周汽油價格真的有回下，這確使８月Ｈｅａｄｌｉｎｅ通脹由７月的８﹒５回下至

８﹒３（各大佬是估對了個跌勢，只不過是估跌多了而已！）。但這個美國汽油價下跌，是因為

拜登為１１月的國會選舉而作的偷雞之舉。



拜登大量釋放美國戰略原油儲備，但已降至危險水平，難以再降。外媒做了個連環圖說明此

事，所以在１１月國會選舉之後，美國汽油價格應會上升，通脹應下不來。若是，短期言，投資

者應否偷雞不買跌而買升。就算不買跌，只要不買升，也不會於９月１３日被血洗。而這個不買

升，就是不聽「大佬」的話。



２﹒ ８月ＣＰＩ有個特點，是Ｈｅａｄｌｉｎｅ通脹降了下來，但Ｃｏｒｅ通脹則升了上

去。這個Ｃｏｒｅ通脹，主要組成有汽車價、屋租、房價，但這些都是持續上漲。散戶是應對「

大佬」之言，有所保留。



一言括之，要作調查，要有獨立思考，這是不易，要做功課，但作為嚴謹的投資者，不正是

要做功課？如果功課做不來，怎好？有懷疑便退出，只要錢不在市，就沒有站錯邊的痛苦。



９月１３日這一跌，也不是不好，起碼在今晚美股的四巫日結算，是可以平穩些度過。由於

市場之前是側了一邊，就算９月１３日不崩，今晚美股也可能要大波動，因為市場是不會不教訓

看錯市的人。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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