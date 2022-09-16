《盤後部署》三頭馬車數據優預期，恒指仍低收；賭股可選銀娛

《經濟通通訊社１６日專訊》恒指仍未能收服１９０００關。今日低開１９７點，報

１８７３２。早市初段跌幅曾稍為擴大至逾２５０點，低見１８６７８。即使內地最新公布的「

三頭馬車」數據優於市場預期，但無助港股扭轉跌勢，全日在１８６７８至１８９０５之間上落

。

多隻科技股下跌。ＡＴＭＸＪ均跌逾１％；快手（０１０２４）午後沽壓加劇，收報

５７﹒３元，跌７﹒４３％；嗶哩嗶哩（０９６２６）收報１３８﹒７元，跌４﹒４１％。多間

內銀調整低存款利率，內銀股個別發展。招行（０３９６８）收報４０﹒０５元，跌２﹒６７％

；郵儲行（０１６５８）收報４﹒７７元，跌２﹒２５％；工行（０１３９８）則收報３﹒８７

元，升０﹒７８％。

恒指收報１８７６１，跌１６８點或跌０﹒８９％，主板成交１２３９﹒４３億元。國企指

數報６４２０，跌８８點或跌１﹒３６％。恒生科技指數報３８５８，跌１０４點或跌

２﹒６５％。

內地股市同樣下跌。上證綜合指數報３１２６，跌７３點或跌２﹒３０％，成交

３５５０﹒８５億元人民幣；深證成份指數報１１２６１，跌２６５點或跌２﹒３０％，成交

２１３０﹒８６億元人民幣。



＊金沙收穿１５元需止蝕＊



日前澳門娛樂場幸運博彩經營批給公開競投截標，共有７間公司遞交賭牌競投標書。市場憧

憬現有博企會成功續牌，部分濠賭股逆市上升。銀娛（０００２７）今日收報４３﹒８５元，升

１﹒９８％。從周線圖看，銀娛由今年１月初至今，大部分時間都在３９至４９元上落。現價與

橫行區頂部４９元尚有逾１０％的潛在升幅，現階段仍可買入；收穿３９元前仍可持有。

另一隻濠賭股金沙（０１９２８）收報１８元，升３﹒８１％。從周線圖看，股價由３月中

旬開始在１３﹒５至１９元上落，今周雖然報升，惟仍未突破５０周移動平均線。股價在１９元

以上已有較大阻力，要挑戰２月１８日年內高位２４﹒９元，需要延續賭牌的利好消息刺激。相

對之下，銀娛較值得買入。至於持有金沙的投資者，可考慮於１９元食胡，若收市跌穿１５元則

需止蝕。（ｅｒ）

