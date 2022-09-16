  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/09/2022 16:07

【英女王逝世】倫敦市中心萊斯特廣場刀手施襲，２名警員受傷

　　《經濟通通訊社１６日專訊》英國倫敦為英女王伊利沙伯二世下周一（１９日）國葬提升保
安戒備期間，２名警員於周五（１６日）凌晨在市中心萊斯特廣場（Ｌｅｉｃｅｓｔｅｒ　
Ｓｑｕａｒｅ）遭１名男性刀手襲擊受傷，其中１名警員傷勢嚴重需送院治療。刀手已被捕，警
方正調查其行兇動機。（ｊｆ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話16/09/2022
離岸人幣失守7算內房股回吐航空股堅挺　人幣還有多少下跌空間？
人氣文章財經熱話16/09/2022
【人仔走弱】友邦險守70元　未屆入市時機？
人氣文章FOCUS16/09/2022
【FOCUS】「三架馬車」全勝預期　細節暗藏表面光鮮
人氣文章財經熱話16/09/2022
美元強勢油價急挫金價創逾兩年低　石油金礦股齊跌中海油仍可吼？
人氣文章財經熱話16/09/2022
《午市前瞻》港股承接力欠佳 專家指零售數據雖好但市場看淡市道
人氣文章市場動向16/09/2022
社企民間高峰會2022：「全民啟動 躍變未來」 召喚全城關注「疫後新常態」 民、商、官、學協作 共建更美好社會
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金