【英女王逝世】倫敦市中心萊斯特廣場刀手施襲，２名警員受傷

《經濟通通訊社１６日專訊》英國倫敦為英女王伊利沙伯二世下周一（１９日）國葬提升保

安戒備期間，２名警員於周五（１６日）凌晨在市中心萊斯特廣場（Ｌｅｉｃｅｓｔｅｒ

Ｓｑｕａｒｅ）遭１名男性刀手襲擊受傷，其中１名警員傷勢嚴重需送院治療。刀手已被捕，警

方正調查其行兇動機。（ｊｆ）

