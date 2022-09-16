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16/09/2022 18:01

《台股攻略－黃振宇》新台幣匯率貶值，台股失守１４６００點

　　《台股攻略》美股再度轉跌，台股更受到新台幣匯率貶值影響下，加權指數跌６８點，以
１４６０２點開市。電子股領跌，指數最多跌１４８點。電戶車概念股及通關概念股逆市上揚，
指數跌幅收窄，收１４５６２點，跌１０８點，成交金額為新台幣２３１２﹒３１億元，三大法
人合計淨賣出新台幣１９１﹒８２億元。
　　電子權值股方面，台積電今日（１６日）再度跳水，收新台幣４７２元，跌１％；聯發科收
新台幣６００元，跌２﹒６％；鴻海收１０７﹒５元，跌０﹒５％。其他電子權值股方面，台達
電、大立光、欣興及聯詠跌超過２％，聯電、國巨及光寶科跌超過１％，日月光投控、華碩、友
達及瑞昱則逆市升０﹒５％至１％。美國總統拜登宣布批准第一批規模達新台幣９億美元資金，
用於全美國３５個州份設立電動車充電站，消息刺激電動車充電樁概念股逆市上揚，飛宏升超過
６％，健和興升０﹒６％，大同及胡連升０﹒３％。其餘電動車概念股的加百裕升３﹒８％，尚
化、立凱－ＫＹ及健和興均升１％至３％。隨著１０月邊境將解封消息傳出，通關概念股的航空
雙雄，華航及長榮航分別升２％及０﹒６％。觀光板塊的山富升超過９％，富野升２﹒７％，五
福升７％。旅行社雙雄的鳳凰升４﹒１％，雄獅升２％。造紙工業股中，永豐餘受惠８月收入創
新高，升２﹒５％；榮成升２﹒６％，華紙升０﹒６％，士紙升０﹒５％。
　　通脹仍然高企，市場預期美聯儲局將採取進取加息政策的機會大增，持續影響資本市場流動
性，加上新台幣貶值下，市場觀望氛圍濃厚，建議投資宜保持審慎。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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