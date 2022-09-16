《窩輪豪情－梁業豪》甚麼牛熊證收回價區域最值得參考？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、

電訊業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為

百勝中國（０９９８７）、中國海外發展（００６８８）與蔚來（０９８６６），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的

股份，則宜首選電能實業（００００６）、農夫山泉（０９６３３）與建設銀行（００９３９）

。

本周三（１４日）筆者教了大家一些分析牛熊證街貨量變化的高階技巧，有讀者朋友問：「

是否每個牛熊證收回價區域的總街貨量變化都需要留意？」筆者的個人做法，為只集中觀察增幅

（以份數，而非百分率計算）最大者；但若有增幅只略小，而收回價區域較接近相關指數水平者

，亦應特別留意。大家可能沒有興趣炒賣指數牛熊證，但這個市場，特別是交投最暢旺的恒指牛

熊證市場是各位不得不多細心觀察，從中了解好淡雙方角力的情況，從而推測港股後向的。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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