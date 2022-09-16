【虛幣世界】以太坊合併後對晶片需求下跌，以太幣失守千五美元

《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚以太坊開始進行合併後，並保持穩定，不過以太幣則失守

１５００美元水平，２４小時跌幅達一成，創下一個月最大單日跌幅。由於以太幣往後將改用工

作證明協議，市場預計對晶片需求將會下跌；而加密投資公司ＣｏｉｎＦｕｎｄ的交易和資本市

場主管合夥人Ｊｏｎ Ｃａｍｐａｇｎａ，以太坊合併後會有一波看漲情緒，該公司已經預備下

一步行動。

Ｃａｍｐａｇｎａ認為，目前以太幣下跌都屬於暫時性，就像２０２１年８月以太坊網絡進

行升級後，先下跌５％，往後兩周則反彈３０％，預計可能有機會出現相同模式。以太坊聯合創

始人Ｖｉｔａｌｉｋ Ｂｕｔｅｒｉｎ表示，合併將世界能源消耗降低了０﹒２％，這可能是歷

史上最大的脫碳努力之一。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９７４２﹒６５元（美元．下同），升０﹒２１％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１４７４﹒４６元，升０﹒１２％；艾達幣報

０﹒４６７０元，升０﹒１７％；瑞波幣報０﹒３２７２元，升０﹒３３％。（ｕｌ）



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