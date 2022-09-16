  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/09/2022 08:56

【虛幣世界】以太坊合併後對晶片需求下跌，以太幣失守千五美元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》隔晚以太坊開始進行合併後，並保持穩定，不過以太幣則失守
１５００美元水平，２４小時跌幅達一成，創下一個月最大單日跌幅。由於以太幣往後將改用工
作證明協議，市場預計對晶片需求將會下跌；而加密投資公司ＣｏｉｎＦｕｎｄ的交易和資本市
場主管合夥人Ｊｏｎ　Ｃａｍｐａｇｎａ，以太坊合併後會有一波看漲情緒，該公司已經預備下
一步行動。
　　Ｃａｍｐａｇｎａ認為，目前以太幣下跌都屬於暫時性，就像２０２１年８月以太坊網絡進
行升級後，先下跌５％，往後兩周則反彈３０％，預計可能有機會出現相同模式。以太坊聯合創
始人Ｖｉｔａｌｉｋ　Ｂｕｔｅｒｉｎ表示，合併將世界能源消耗降低了０﹒２％，這可能是歷
史上最大的脫碳努力之一。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９７４２﹒６５元（美元．下同），升０﹒２１％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１４７４﹒４６元，升０﹒１２％；艾達幣報
０﹒４６７０元，升０﹒１７％；瑞波幣報０﹒３２７２元，升０﹒３３％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話16/09/2022
【虛幣世界】以太坊合併後對晶片需求下跌，以太幣失守千五美元
人氣文章香港要聞15/09/2022
「畫無界．融無限」無障古蹟畫賽圓滿結束　推動社會共融
人氣文章中國故事15/09/2022
《神州經脈》MLF縮量等價　滬綜指又失三千二　人幣刷逾兩年低
人氣文章財經熱話15/09/2022
賭牌競投突現競爭者　濠賭股借勢回吐永利插逾半成
人氣文章FOCUS15/09/2022
【FOCUS】上合主打多邊合作　北京柔焦「習普會」
人氣文章財經熱話15/09/2022
加力應對爛尾樓兼續推鬆綁措施　內房急升富力碧桂園漲一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金