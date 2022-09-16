《談國論企－黎偉成》穩外貿穩外資助力經濟鞏固恢復

《談國論企》中國國務院總理李克強２０２２年９月１３日主持召開的國務院常務會議時，

強調要部署進一步穩外貿穩外資的舉措，助力經濟鞏固恢復基礎，和進一定延長製告業緩稅補繳

期限，加大助企紓困，並確定專項再貸款與財政貼息配套支持部分領域設備更新改動，擴市場需

求、增發展後勁。電子電器業因規模大、吸納就業多，更是被指要激發更大活力的行業。政策方

向、方法對勁，加上有督導和服務工作小組，經濟走穩有望也。



＊加強出境參展商洽拓跨境電商綜合試驗區＊



國務院是次常務會議的議決，最惹人注目的是（一）重點在開放、外貿和外資等方面，而開

放是中國的基本國策，進出口有力支撐穩增長穩就業，要加力穩定外貿外資，重點在於（Ｉ）支

持保訂單拓市場，其中一個要素是「加強出境參展、商洽等服務保障」，是為主動爭取境外市場

的訂單，做法是出境參展和商洽，是對勁的。美、歐等主要市場的經濟受困疫情，至今仍面對衰

退的威脅和壓力，故中國得主動赴主要市場爭取中長期訂單，才可能確保以出口為主的製造企業

的產銷經營的穩定；而境內要做的工作，就是要：強化外貿企業用能、用工、物流等保障，必要

時全力予以支持，確保履約。國務院更要「把外經貿發展專項資金加快用到位」。

惹人注目的，有（ＩＩ）跨境電商，會在今後發揮重要的支持外貿作用。電子商貿，在中國

境內發展多年，已成為其中一個經濟發展的重要組成部分，如網上實物銷售額就在全國消費品零

售總額中所佔的比重約２４％，便可見一斑。由是國務院積極主動的提出要以跨境電商，作為是

推動外貿新業態更大發展的一股重大力量，強調要「抓緊新設一批跨境電商綜合試驗區等，更大

力度支持海外倉建設」。

當然要鞏固好內部的設備和強化素質，故提出要（ＩＩＩ）提升港口集散貨能力，以強化中

國出口商品外銷赴運服務能力，特別是船期的高度準確性，以集疏運和境內運輸效率，不僅

（ｉ）確保進出口貨物快轉快運；更能夠（ｉｉ）在對內方面，保障產業鏈供應鏈穩定。國務院

更強調要：保持清理口岸服務不合理收費。

同樣重要的，是（ＩＶ）支持外資、外企。強化要素保障，推動一批重點外資項目盡快落地

。進一步便利外資商務、技術人員及家屬出入境。

由是（Ｖ）壓實外貿外資大省責任，更好發揮挑大樑作用，有關部門要加強協調和服務。

至於（二）國務院決定的（１）進一步延長製造業組稅補繳期限，以‘加力助企紓困’，和

（２）確定延長專項再貸款與財政貼息配套支持部分領域設備更新改造，擴市場需求、增發展後

勁。此策甚是，因製造業採購經理指數ＰＭＩ出口新訂單指數於８月份環比增加０﹒７個百分點

，卻仍達４８﹒１的收縮水平，生產分類指數只能夠持平於７月份之數４９﹒８，故製造業的生

產經營活動預期，於環比稍升０﹒３個百分點至５２﹒３，距離臨界點５０僅２﹒３個百分點的

低度擴張水平，可見對前景感到樂觀的情緒反覆向扁，需要扶持。



＊對中小微企延遲繳稅支持再貸款挺實際需求＊



會議提出：對製造業中小微企業、個體工商戶前期緩繳的所得稅等「五項兩費」，９月１日

起期限屆滿後再延遲４個月補繳，涉及緩稅４４００億元等，和要人民銀行按貸款本金的

１００％對商業銀行予以專項再貸款支持，所涉２０００億元，盡量滿足實際需求，期限１年，

可展期兩次。

這是國務院在８月３１日舉行挺經濟的常務會議以來，第三次會議。８月底是會議是是要以

促投資、帶消費、增就業等作為擴大有效需求和鞏固經濟恢復基礎，增長發展後勁的重要手段，

並指明於９月初實施細則應出盡出。

緊接者在９月７日的一次會議，國務院議決：部署加力支持就業創業的政策，拓展就業空間

，培育壯大市場主體和經濟新動能：對部分領域設備更新改造貸款階段性財政貼息和加大社會服

務業信貸支持，促進消費發揮主接動作用。部署階段性支持企業創新的減稅政策，激勵企業增加

投入提升創新能力；確定依法盤活地方專項債結存限額的舉措，更好發揮有效投資一舉得作用。

中央和地方要成立督導和服務工作組，是為快、狠、準和全的政策與策略，使佳效迅達。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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