  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/09/2022 09:33

《中概異動》美證交會主席支持縮中概退市期限，阿里京東低開１％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》阿里（０９９８８）Ｈ股現價跌１﹒５９％，報８６﹒７元，
該股成交約１２３萬股，涉資１﹒０７億元。京東集團（０９６１８）跌１﹒５％，報
２２３﹒４元。
　　美國證券交易委員會主席Ｇａｒｙ　Ｇｅｎｓｌｅｒ質疑中國是否能遵守雙方上個月達成的
審計監管初步協議，他還表示支持將不合規中概股公司趕出本國交易所需要的時間縮短至兩年。
　　「我不知道中國公司是否會合規」Ｇｅｎｓｌｅｒ周四在參議院銀行委員會聽證會上稱，中
國官員和監管機構已它們表示會遵守規定。他說：「白紙黑字：底稿不能編輯，ＰＣＡＯＢ能從
需要的任何人那裏提取證詞，他們隨後可以跟我們分享信息，他們想要檢查什麼公司就什麼公司
。」
　　在美上市中概股開市受壓；網易（０９９９９）跌１﹒８６％，報１３２元，以現價計，該
股暫連跌３日，累計跌幅５﹒１７％；百度（０９８８８）跌１﹒９６％，報１２５元，以現價
計，該股暫連跌４日，累計跌幅９﹒０２％；萬國數據（０９６９８）跌３﹒２７％，報
２２﹒２元；理想汽車（０２０１５）跌２﹒８９％，報１００﹒７元，以現價計，該股暫連跌
２日，累計跌幅５﹒０９％。
　　現時，恒生指數報１８７３２，跌１９７點或跌１﹒０５％，主板成交２０﹒９６億元。國
企指數報６４３４，跌７４點或跌１﹒１４％。恒生科技指數報３９１１，跌５２點或跌
１﹒３１％。
　　即月期指新報１８７０２，跌１６０點，低水３０點。即月國指期貨報６４２１，跌６４點
，低水１３點。即月科指期貨新報３９１８，跌３４點，高水４點。
　　上證綜合指數報３１８９，跌１０點或跌０﹒３２％，成交１７﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１１４９２，跌３４點或跌０﹒３０％，成交２９﹒９４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　８６﹒７０元　跌１﹒５９％
　　京東集團（０９６１８）　２２３﹒４０元　跌１﹒５０％
　　網易（０９９９９）　　　１３２﹒００元　跌１﹒８６％
　　百度（０９８８８）　　　１２５﹒００元　跌１﹒９６％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１４５﹒１０元　　　　無升跌
　　萬國數據（０９６９８）　　２２﹒２０元　跌３﹒２７％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　６１﹒４５元　跌１﹒３６％
　　理想汽車（０２０１５）　１００﹒７０元　跌２﹒８９％
　　蔚來（０９８６６）　　　１６８﹒００元　跌１﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話16/09/2022
【虛幣世界】以太坊合併後對晶片需求下跌，以太幣失守千五美元
人氣文章香港要聞15/09/2022
「畫無界．融無限」無障古蹟畫賽圓滿結束　推動社會共融
人氣文章中國故事15/09/2022
《神州經脈》MLF縮量等價　滬綜指又失三千二　人幣刷逾兩年低
人氣文章財經熱話15/09/2022
賭牌競投突現競爭者　濠賭股借勢回吐永利插逾半成
人氣文章FOCUS15/09/2022
【FOCUS】上合主打多邊合作　北京柔焦「習普會」
人氣文章財經熱話15/09/2022
加力應對爛尾樓兼續推鬆綁措施　內房急升富力碧桂園漲一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金