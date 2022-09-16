《中概異動》美證交會主席支持縮中概退市期限，阿里京東低開１％

《經濟通通訊社１６日專訊》阿里（０９９８８）Ｈ股現價跌１﹒５９％，報８６﹒７元，

該股成交約１２３萬股，涉資１﹒０７億元。京東集團（０９６１８）跌１﹒５％，報

２２３﹒４元。

美國證券交易委員會主席Ｇａｒｙ Ｇｅｎｓｌｅｒ質疑中國是否能遵守雙方上個月達成的

審計監管初步協議，他還表示支持將不合規中概股公司趕出本國交易所需要的時間縮短至兩年。

「我不知道中國公司是否會合規」Ｇｅｎｓｌｅｒ周四在參議院銀行委員會聽證會上稱，中

國官員和監管機構已它們表示會遵守規定。他說：「白紙黑字：底稿不能編輯，ＰＣＡＯＢ能從

需要的任何人那裏提取證詞，他們隨後可以跟我們分享信息，他們想要檢查什麼公司就什麼公司

。」

在美上市中概股開市受壓；網易（０９９９９）跌１﹒８６％，報１３２元，以現價計，該

股暫連跌３日，累計跌幅５﹒１７％；百度（０９８８８）跌１﹒９６％，報１２５元，以現價

計，該股暫連跌４日，累計跌幅９﹒０２％；萬國數據（０９６９８）跌３﹒２７％，報

２２﹒２元；理想汽車（０２０１５）跌２﹒８９％，報１００﹒７元，以現價計，該股暫連跌

２日，累計跌幅５﹒０９％。

現時，恒生指數報１８７３２，跌１９７點或跌１﹒０５％，主板成交２０﹒９６億元。國

企指數報６４３４，跌７４點或跌１﹒１４％。恒生科技指數報３９１１，跌５２點或跌

１﹒３１％。

即月期指新報１８７０２，跌１６０點，低水３０點。即月國指期貨報６４２１，跌６４點

，低水１３點。即月科指期貨新報３９１８，跌３４點，高水４點。

上證綜合指數報３１８９，跌１０點或跌０﹒３２％，成交１７﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１１４９２，跌３４點或跌０﹒３０％，成交２９﹒９４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ８６﹒７０元 跌１﹒５９％

京東集團（０９６１８） ２２３﹒４０元 跌１﹒５０％

網易（０９９９９） １３２﹒００元 跌１﹒８６％

百度（０９８８８） １２５﹒００元 跌１﹒９６％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １４５﹒１０元 無升跌

萬國數據（０９６９８） ２２﹒２０元 跌３﹒２７％

小鵬汽車（０９８６８） ６１﹒４５元 跌１﹒３６％

理想汽車（０２０１５） １００﹒７０元 跌２﹒８９％

蔚來（０９８６６） １６８﹒００元 跌１﹒０６％

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（ｈｃ）

