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16/09/2022 11:30

【數據解讀】統計局：需求不足突出，核心ＣＰＩ處低位料逐步改善

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統
計司司長付凌暉在國新辦發布會表示，８月份核心ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，漲幅和上月持平，
仍然處於今年以來較低水平。後期，隨著政策效應的逐步顯現，隨著需求對國內生產的帶動，核
心ＣＰＩ處於低位的狀況會逐步得到改善。
　　付凌暉表示，今年以來，國內需求恢復相較於生產恢復比較緩慢，當前需求不足的矛盾仍然
比較突出。面對複雜局面，國務院出台了穩經濟一攬子政策措施和接續政策措施。從８月份主要
指標來看，無論是消費還是投資，增速都有所回升。８月份，社會消費品零售總額同比增
５﹒４％，增速比上月加快了２﹒７個百分點。從投資來看，１－８月份，固定資產投資同比增
長５﹒８％，增速比上月加快０﹒１個百分點，是今年以來投資增速首次回升，在一系列促進基
礎設施投資、製造業投資的政策措施顯效下，這個月基礎設施投資增速回升明顯。
　　此外，他表示，８月份，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品零售額同比分別增長
８﹒１％、５﹒８％，分別比上月加快１﹒９、２﹒８個百分點。針對部分地區價格漲幅較高，
各地及時啟動價格補貼聯動機制，有效保障困難群眾的基本生活。民生補短板的投入也在不斷加
大。

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