《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》８月內地社會消費品零售總額同比增長
５﹒４％大勝預期的增３﹒５％，比上月加快２﹒７個百分點，回升幅度比較大，帶動１－８月
份社會消費品零售總額增速由降轉升，同比增長０﹒５％，１－７月份為下降０﹒２％。
國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在國新辦發布會表示，數據說明中
國國內的消費潛力巨大。在促消費政策作用下，消費逐步恢復有條件有基礎。
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16/09/2022 11:52
【數據解讀】首８月消費零售額增速降轉升，統計局：消費潛力巨大
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》８月內地社會消費品零售總額同比增長
５﹒４％大勝預期的增３﹒５％，比上月加快２﹒７個百分點，回升幅度比較大，帶動１－８月
份社會消費品零售總額增速由降轉升，同比增長０﹒５％，１－７月份為下降０﹒２％。
國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在國新辦發布會表示，數據說明中
國國內的消費潛力巨大。在促消費政策作用下，消費逐步恢復有條件有基礎。
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