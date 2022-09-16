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16/09/2022 12:08

《午市前瞻》港股承接力欠佳，專家指零售數據雖好但市場看淡市道

　　《經濟通通訊社１６日專訊》恒生指數半日收報１８８５０，跌８０點或０﹒４２％，主板
成交４４９﹒９３億元。恒生中國企業指數報６４７０，跌３８點或０﹒６％。恒生科技指數報
３９１４，跌４９點或１﹒２４％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）及阿里巴巴－
ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報２９８元，跌２元或０﹒６７％，成交２０﹒９億元；藥明
生物收報５２﹒８５元，跌１﹒３元或２﹒４％，成交９﹒０１億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
８７﹒１５元，跌０﹒９５元或１﹒０８％，成交８﹒９３億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１７４元，跌１﹒４元或０﹒８％，成
交７﹒６４億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　
＊曾永堅：歐美市差拖累中國出口及人幣＊
　
　　美元持續強勢，人民幣兌１美元在岸價（ＣＮＹ）在昨日亞洲時段收市報６﹒９７７５，再
創逾兩年新低，夜市進一步跌逾２００點，最低觸及６﹒９９９８，亦為２０２０年７月以來新
低。恒指今早低開近２００點後跌蝠未有擴大，反而向上收窄跌幅。椽盛資本投資總監曾永堅向
《經濟通通訊社》表示，港股持續受惠於低估值，自中央開始監管科網股以來，市場已逐步消化
消息，大型基金要沽貨亦已完成部署，故於低位會較有支持力。
　　人民幣跌穿７算令市場憂慮，曾永堅指中美貨幣政策背道而馳，市場對美國加息預期擴大，
但人行勢將進一步放寬貨幣政策，令人民幣繼續面臨貶值壓力。而且，現時人民幣並不單單與美
元掛勾，歐洲加息拉升歐元亦會加劇人民幣貶值。此外，歐美放棄經濟增長以加息控制通脹，經
濟市道黯淡亦會拖累中國出口，同樣會影響人民幣匯價。
　
＊市場信心未恢復，消費前景看淡＊
　
　　內地最新公布８月社會消費品零售總額３６２５８億人民幣，按年增長５﹒４％，大勝預期
的增長３﹒５％，比上月加快２﹒７個百分點；按月下降０﹒０５％。然而，今日零售股如體品
股及汽車股表現平平，曾永堅分析指因應內房危機尚未完全解除，市場信心並未恢復，財富效應
下消費者會減少非必需品消費，故即使零售數據造好，但市場看淡零售市道，故對於內需股的提
振幫助不大。
　　此外，曾永堅認為人民幣貶值對內需零售股影響不大，因體品股等生產以至銷售都主要用人
民幣結算，人民幣兌美元捱貶亦對內需股影響不大。（ｈｃ）

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