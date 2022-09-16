【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒０２億元，買盈富沽快手

《經濟通通訊社１６日專訊》今日恒指低開１９７點，報１８７３２點。最高跌２５點報

１８９０５點，最低跌２５２點報１８６７８點。恒指收報１８７６１點，跌１６８點或

０﹒８９％。

北水全日淨流入１４﹒０２億元，減少３５﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基金

（０２８００）、騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依次

是快手（０１０２４）、兗礦能源（０１１７１）、香港交易所（００３８８）。

主板成交１２３９﹒４３億元增加５１﹒４％。其中港股通成交２０１﹒６億元，佔總成交

１６﹒３％。

盈富基金跌０﹒８２％報１９﹒４元，北水淨買入１０億元；騰訊控股跌２﹒２７％報

２９３﹒２元，北水淨買入３﹒９億元；中國海洋石油跌２﹒３３％報１０﹒０８元，北水淨買

入１億元。

快手跌７﹒４３％報５７﹒３元，北水淨賣出４﹒６億元；兗礦能源跌５﹒８１％報

３０﹒８元，北水淨賣出２億元；香港交易所跌２﹒６４％報２９５﹒６元，北水淨賣出１﹒８

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） １０﹒０２

騰訊控股 （００７００） ３﹒９５

中國海洋石油 （００８８３） ０﹒９７

中國海外發展 （００６８８） ０﹒９５

小米集團 （０１８１０） ０﹒７６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） －４﹒６１

兗礦能源 （０１１７１） －２﹒０２

香港交易所 （００３８８） －１﹒８１

藥明生物 （０２２６９） －１﹒１３

中國神華 （０１０８８） －１﹒１０

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