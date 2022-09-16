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16/09/2022 17:48

【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒０２億元，買盈富沽快手

　　《經濟通通訊社１６日專訊》今日恒指低開１９７點，報１８７３２點。最高跌２５點報
１８９０５點，最低跌２５２點報１８６７８點。恒指收報１８７６１點，跌１６８點或
０﹒８９％。
　　北水全日淨流入１４﹒０２億元，減少３５﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基金
（０２８００）、騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依次
是快手（０１０２４）、兗礦能源（０１１７１）、香港交易所（００３８８）。
　　主板成交１２３９﹒４３億元增加５１﹒４％。其中港股通成交２０１﹒６億元，佔總成交
１６﹒３％。
　　盈富基金跌０﹒８２％報１９﹒４元，北水淨買入１０億元；騰訊控股跌２﹒２７％報
２９３﹒２元，北水淨買入３﹒９億元；中國海洋石油跌２﹒３３％報１０﹒０８元，北水淨買
入１億元。
　　快手跌７﹒４３％報５７﹒３元，北水淨賣出４﹒６億元；兗礦能源跌５﹒８１％報
３０﹒８元，北水淨賣出２億元；香港交易所跌２﹒６４％報２９５﹒６元，北水淨賣出１﹒８
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　１０﹒０２
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　３﹒９５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　０﹒９７
　　中國海外發展　（００６８８）　　　　　　０﹒９５
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　　０﹒７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－４﹒６１
　　兗礦能源　　（０１１７１）　　　　　－２﹒０２
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－１﹒８１
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－１﹒１３
　　中國神華　　（０１０８８）　　　　　－１﹒１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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