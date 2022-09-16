《美元走勢－羅明立》美元強勢，歐元短線料續承壓

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４３﹒４６ １４３﹒６９ １４２﹒８３

歐元╱美元 ０﹒９９９７ １﹒００１２ ０﹒９９７７

英鎊╱美元 １﹒１４２８ １﹒１４８０ １﹒１４０９

美元╱瑞郎 ０﹒９６３４ ０﹒９６４５ ０﹒９６００

美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４９１ ７﹒８４７８

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《美元走勢》美國８月零售銷售按月升０﹒３％，好於預期，但核心銷售則跌０﹒３％；美

國上周初請失業救濟人數錄得２１﹒３萬人，低於預期的２２﹒６萬人，連續五周下降；美國８

月工業產出月率跌０﹒２％，不及預期。美匯指數高位震盪，市場開始有聲音指美國利率可能要

升至５％附近，非美貨幣仍然受壓。

歐洲央行副行長指歐元區前景充滿挑戰，預期經濟增長將顯著放緩，但同時稱央行應繼續堅

定行動；然而另有管委認為應小步伐地採取行動力，反映內部對未來加息的決定仍然有分歧。考

慮到美元強勢，歐元短線料繼續承壓。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒００１０ ０﹒９８８０ １﹒００６０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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