【夜期時段】即月期指最新報１８７２６點，升１２點，低水３６點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報１８７２０點，升６點，低水４２
點，最新報１８７２６點，升１２點，低水３６點，合約成交３５９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６４１０點，升９點，低水１１點，最新報６４０８點，升
７點，低水１３點，合約成交４１６張。
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