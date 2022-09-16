【夜期時段】即月期指最新報１８７２６點，升１２點，低水３６點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報１８７２０點，升６點，低水４２

點，最新報１８７２６點，升１２點，低水３６點，合約成交３５９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６４１０點，升９點，低水１１點，最新報６４０８點，升

７點，低水１３點，合約成交４１６張。

