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16/09/2022 11:38

【地皮截標】沙田顯和里住宅地最少收１０份標書

　　《經濟通通訊社１６日專訊》沙田市地段第６４３號沙田顯和里商住地皮將於今日中午１２
點截標，據悉，截至今早１１點２０分，現場共接獲１０份標書，當中永泰地產（００３６９）
、漢國置業（００１６０）獨資入標；宏安（０１２２２）夥拍其士國際（０００２５）合資入
標。另外，鷹君（０００４１）、嘉華國際（００１７３）、遠東發展（０００３５）、英皇國
際（００１６３）、中信泰富（００２６７）亦有派代表入標。
　　漢國置業董事李振彪表示，沙田區地皮供應少，地皮前景不錯，值得發展。雖然市場預期將
會加息，但看好中長線樓市表現，是次出價已考慮加息因素。他又預計，地皮將發展為商住項目
，因為居民需要配套，料日後發展中型單位，並以兩房為主。
　　另外，英皇集團（國際）物業經理蔡宏基指，該地皮距離大圍站約１０至１５分鐘，交通配
套不俗，景觀優質，暫計劃發展純住宅項目，興建中型單位為主，惟若中標，日後不排除有變數
。他直言加息對出價一定有影響，是次出價已反映加息及建築成本上升的因素。
　　上述地皮鄰近顯徑邨、雲疊花園，位處港鐵大圍及顯徑站之間。地盤面積約１﹒４９萬平方
呎，日後可發展為純私人住宅或商住用途。若日後作純私人住宅用途，總樓面涉約８﹒９３萬平
方呎，料可提供１７０伙。綜合市場估值約７﹒５９億至９﹒３８億元，每平方呎樓面地價約
８５００至１﹒０５萬元。（ｓｌ）

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