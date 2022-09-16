【地皮截標】地政總署：沙田顯和里地皮共收１７份標書

《經濟通通訊社１６日專訊》地政總署公布，沙田市地段第６４３號沙田顯和里商住地皮共

收到１７份標書。據悉，永泰地產（００３６９）、漢國置業（００１６０）、信置

（０００８３）、佳明集團（０１２７１）獨資入標；宏安（０１２２２）夥拍其士國際

（０００２５）、富豪（０００７８）夥拍百利保（００６１７）合資入標。另外，鷹君

（０００４１）、嘉華國際（００１７３）、遠東發展（０００３５）、英皇國際

（００１６３）、中信泰富（００２６７）、中海外（００６８８）亦有派代表入標。

漢國置業董事李振彪表示，沙田區地皮供應少，地皮前景不錯，值得發展。雖然市場預期將

會加息，但看好中長線樓市表現，是次出價已考慮加息因素。他又預計，地皮將發展為商住項目

，因為居民需要配套，料日後發展中型單位，並以兩房為主。

英皇集團（國際）物業經理蔡宏基表示，該地皮距離大圍站約１０至１５分鐘，交通配套不

俗，景觀優質，暫計劃發展純住宅項目，興建中型單位為主，惟若中標，日後不排除有變數。他

直言加息一定會影響出價，是次出價已考慮到加息及建築成本上升的因素。

佳明項目經理曾嘉敏指，該地皮的地理位置不俗，規模適合集團發展，而周邊以資助房屋為

主，會為日後發展上車盤帶來優勢，初步計劃發展一房至兩房細單位，但如中標，會再考慮地皮

是否具商用價值。她指出，加息會影響樓市，惟是次出價仍在市場估值內。

上述地皮鄰近顯徑邨、雲疊花園，位處港鐵大圍及顯徑站之間。地盤面積約１﹒４９萬平方

呎，日後可發展為純私人住宅或商住用途。若日後作純私人住宅用途，總樓面涉約８﹒９３萬平

方呎，料可提供１７０伙。綜合市場估值約７﹒５９億至９﹒３８億元，每平方呎樓面地價約

８５００至１﹒０５萬元。（ｓｌ）

