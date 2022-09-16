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16/09/2022 16:41

【高息巡禮】銀行吸客定存息高達３厘，分析料長息上調空間不大

　　《經濟通通訊社１５日專訊》隨著美國通脹意外繼續高企，市場預期美國聯儲局下周最少加
息０﹒７５厘，多家銀行本周上調港元定存利率，當中包括中銀香港、建行亞洲、南洋商業銀行
及交銀香港等，當中，建行亞洲調升港元定存年息，最高為２﹒８５厘，存期為１２個月，但門
檻需達８００萬元，且需為「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶的新資金。
　　中銀香港推出限時港元定期存款優惠，個人銀行客戶即日起透過中銀香港網上銀行或手機銀
行，以「合資格新資金結餘」１萬元或以上開立「港元特優定期存款（限時優惠）」即可享特優
年利率，１２個月年息達２﹒７厘；６個月有２﹒５厘；３個月有１﹒８厘，另外亦推出特選客
戶定期存款優惠，港元及美元年利率高達３﹒３％。
　　南洋商業銀行方面，南商理財或企業客戶最高有３厘，存期為１２個月，起存額為５００萬
元；而交銀香港１２個月港元定存加至２﹒８厘，起存額為２萬元。
　
＊分析：料定存長息未必有很多上調空間＊
　
　　港元拆息今早幾乎全線上揚，僅隔夜息中止四連升，回落至１﹒４０６７９厘，兩周拆息升
穿兩厘，高見２﹒０５厘，而與樓按相關的一個月拆息更連升六天，報２﹒３５９８２厘，與同
期美元ＬＩＢＯＲ息差收窄至５８基點。
　　對於近期港元拆息上升，星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受《經濟通通訊社》
訪問時表示，現時正處於季末，對港元資金有較大需求，而現時銀行體系總結餘較３月及６月季
尾少，３個月、６個月及１２個月港元拆息升幅，主要反映出美聯儲加息幅度較早前預期為大的
情況。
　　她表示，該行預期於今年底三個月港元拆息或會上升至３﹒３－３﹒４厘，而一個月港元拆
息或升至２﹒７厘左右，留意到不少銀行上調其長期定期存款息率至３厘以上，而１２個月港元
拆息沒有再現急升，該行現時預期今年美國加息至４厘，若按照上述預期來看，認為１２個月港
元拆息上升空間不大，料定存長息未必有很多上調空間。
　
＊料本月上調最優惠利率０﹒２５厘＊
　
　　她提及，形容現時１個月、３個月、６個月及１２個月港元拆息較為陡峭，長息仍然遠高於
短息，但隨著銀行體系總結餘不斷減少，料長息與短息的差距將會收窄，隨著短期的資金較為緊
張，便會使短期的定存息率亦有機會跟隨上升，特別是在１２月年結的時候，相關情況出現的機
率將會上升。
　　對於本港銀行何時調升最優惠利率，她稱，該行預期本港銀行今個月將會上調最優惠利率，
並指在美國本月議息後上調的機會較大，料將上調０﹒２５厘，並解釋現時一個月拆息已升至２
厘以上，對於銀行的按揭業務來說，其淨息差亦正在受壓，認為本港銀行有誘因要上調相關利率

（ｂｎ）

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