據報港交所旗下ＬＭＥ被多個對沖基金於倫敦法院控告

《經濟通通訊社１６日專訊》據外電引述法庭資料報道，港交所（００３８８）旗下的倫敦
金屬交易所（ＬＭＥ）被多個對沖基金，包括ＡＱＲ、ＤＲ Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ ＬＬＣ
及Ｆｌｏｗ Ｔｒａｄｅｒｓ ＢＶ等，於倫敦法院控告，惟有關細節仍未公布。（ｂｎ）
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