【新冠肺炎】約３至４成商戶申請延遲交租，零售管理協會稱不樂觀

《經濟通通訊社１６日專訊》新冠肺炎仍然持續，政府實施一系列防疫措施。零售管理協會

主席謝邱安儀在電台節目表示，粗略估計有３至４成的零售商戶，在「暫緩追租」安排下申請延

遲交租，絕大部分屬中小企，形容情況不容樂觀。她稱，部分業主與租戶的關係已因「暫緩追租

」轉差，期望業主能寬減租金或暫不加租，與業界共渡難關。（ｈｙ）

