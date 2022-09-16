【國安立法】李宇軒及律師助理認勾結外國勢力，延至１﹒１２再訊

《經濟通通訊社１６日專訊》律師男助理與１２港人案被告之一李宇軒涉串謀游說外國制裁
中港，兩人早前承認勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，案件今日於高等法院再提訊。法官
表示涉案黎智英將於１２月１日開審，預計２０２３年１月１９日審結，擬待案件審結後，一併
處理本案兩名已認罪被告的判刑，惟能否如期審結仍屬未知之數，故將案押後至２０２３年１月
１２日再提訊，若屆時審訊仍未完結，將以書面形式通知律師另定日期。
兩名被告陳梓華及李宇軒於２０２１年８月在高院承認控罪，還柙候判。控罪指兩人於
２０２０年７月１日至２０２１年２月１５日期間，與黎智英、Ｍａｒｋ Ｈｅｒｍａｎ
Ｓｉｍｏｎ、劉祖廸及其他人串謀請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中
華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。
＊呂世瑜案押後至１﹒１２提訊＊
法官另外提及早前承認煽動他人分裂國家罪被判囚５年的大學生呂世瑜一案，因未獲三分一
減刑，將向上訴庭申請上許可，指有關案件或對判刑有影響。法官最終將案件押後至２０２３年
１月１２日再提訊，若屆時審訊仍未完結，將以書面形式通知律師另定日期。（ｈｙ）（ｚｚ）
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