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16/09/2022 11:44

【修例風暴】警員無展示警員編號違人權法，律政司上訴准提新證據

　　《經濟通通訊社１６日專訊》記協及４名市民就有警員在反修例事件執法期間，未有展示警
員編號，兩年前提請司法覆核獲勝訴，高等法院當時裁定警務處處長無法有效確保每名執勤警員
清晰展示警員編號，違反《香港人權法案》。律政司提出上訴，高等法院今早批准警務處，就無
法展示警員編號的指控提出新證據，要求２８日內提交新證據。（ｈｙ）（ｚｚ）
　
　

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