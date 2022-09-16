【國安立法】政府更新職工會登記表，須聲明不進行不利國安活動

《經濟通通訊社１６日專訊》政府刊憲表指，職工會登記局局長按條例所賦予權力，訂明下
周一（１９日）起登記申請書新增一份聲明，要求申請人簽署確認職工會所有目的和宗旨是合法
，確認工會不會進行可能危害或不利於國家安全的行為活動，以及違反職工會條例等。
如職工會有任何目的是非法，登記即屬無效，職工會登記局局長亦可取消登記。（ｈｙ）
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