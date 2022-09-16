【新冠肺炎】本港新增８９９９宗確診個案，再多１５宗死亡個案

《經濟通通訊社１６日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

８９９９宗新冠肺炎確診，包括８８６８宗本地個案，當中２１８５宗核酸檢測陽性，６６８３

宗快測陽性，另有１３１宗輸入個案，６２宗在機場發現，２９宗在檢疫酒店發現，４０宗離開

檢疫酒店後確診。

輸入個案來自３６個地方，有４個地方有１０宗以上個案，英國有２３宗，泰國有１８宗，

美國有１４宗，菲律賓有１２宗。



＊新增１５宗死亡個案＊



醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，新增１５宗死亡個案，涉１０

男５女，年齡介乎５０至１０２歲，當中９位未打齊３針，包括５０歲男患者，９月１４日因胃

痛送往博愛醫院急症室，病人血壓低，即時做急救，快測陰性，後來因情況危急送往屯門醫院，

血液有細菌，情況轉差離世。該患者在住院期間兩次核酸檢測陰性，但由於８月２８日快測陽性

，根據統計定義列為新冠離世個案。



＊４歲男童今早離世＊



何婉霞表示，４歲男童９月１３日確診，９月１５日因氣促入院，至今早突然情況轉差離世

。該男童一直有長期病，要插胃喉，入院後有發燒咳及氣促，他在４月及５月曾接種兩劑科興疫

苗。（ｈｙ）

