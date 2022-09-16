  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/09/2022 16:36

【新冠肺炎】本港新增８９９９宗確診個案，再多１５宗死亡個案

　　《經濟通通訊社１６日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
８９９９宗新冠肺炎確診，包括８８６８宗本地個案，當中２１８５宗核酸檢測陽性，６６８３
宗快測陽性，另有１３１宗輸入個案，６２宗在機場發現，２９宗在檢疫酒店發現，４０宗離開
檢疫酒店後確診。
　　輸入個案來自３６個地方，有４個地方有１０宗以上個案，英國有２３宗，泰國有１８宗，
美國有１４宗，菲律賓有１２宗。
　
＊新增１５宗死亡個案＊
　
　　醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，新增１５宗死亡個案，涉１０
男５女，年齡介乎５０至１０２歲，當中９位未打齊３針，包括５０歲男患者，９月１４日因胃
痛送往博愛醫院急症室，病人血壓低，即時做急救，快測陰性，後來因情況危急送往屯門醫院，
血液有細菌，情況轉差離世。該患者在住院期間兩次核酸檢測陰性，但由於８月２８日快測陽性
，根據統計定義列為新冠離世個案。
　
＊４歲男童今早離世＊
　
　　何婉霞表示，４歲男童９月１３日確診，９月１５日因氣促入院，至今早突然情況轉差離世
。該男童一直有長期病，要插胃喉，入院後有發燒咳及氣促，他在４月及５月曾接種兩劑科興疫
苗。（ｈｙ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話16/09/2022
離岸人幣失守7算內房股回吐航空股堅挺　人幣還有多少下跌空間？
人氣文章財經熱話16/09/2022
【人仔走弱】友邦險守70元　未屆入市時機？
人氣文章FOCUS16/09/2022
【FOCUS】「三架馬車」全勝預期　細節暗藏表面光鮮
人氣文章財經熱話16/09/2022
美元強勢油價急挫金價創逾兩年低　石油金礦股齊跌中海油仍可吼？
人氣文章財經熱話16/09/2022
《午市前瞻》港股承接力欠佳 專家指零售數據雖好但市場看淡市道
人氣文章市場動向16/09/2022
社企民間高峰會2022：「全民啟動 躍變未來」 召喚全城關注「疫後新常態」 民、商、官、學協作 共建更美好社會
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金