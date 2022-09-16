《小傳日記》不請自來與受邀前來，去得就唔會淨係食泡菜？

《小傳日記》魚缸都已經跌到殘一殘，貼住１８８００點咁行都唔係好跌得落，雖然人仔跌

穿７算，不過好在神州８月社會消費品零售好過預期，魚缸尚算頂得住１８８００附近。

就喺神州經濟數據再次改善之際，人大常委會委員長栗戰書開展三日訪問南韓之旅，據講仲

會同南韓總統尹錫悅會面。據《路透社》引述栗戰書就話，中方支持同南韓喺尖端技術、供應鏈

問題上加強合作；同意與韓方在雙互尊重對方關鍵利益的基礎上繼續就敏感問題進行對話。

今次栗戰書之行，好容易令人諗起，之前花旗國眾議院議長佩洛西前排去南韓嗰次，佢去到

嗰陣直情好似臭四咁，尹錫悅仲寧願「射波」去睇舞台劇ｃｈｉｌｌ吓都唔去見佩洛西。相比今

次栗戰書係受南韓國會議長金振杓的邀請訪問，一個不請自來，一個受邀到訪，待遇真係差得遠

。而今次栗戰書落機後除咗獲得南韓國會秘書長李光宰親自到機場迎接，據講仲可以參觀首爾

ＬＧ科技園。

上次佩洛西行程據講就係同《晶片法案》有關，簡單啲嚟講就係傾生意。去咗幾笪地方都受

歡迎，唯獨去南韓就受到冷待，所以今次南韓會主動邀請中方人員到場都唔出奇，東家唔打打西

家，呢邊唔啱傾就傾過第二邊。如果南韓之前無同佩洛西傾掂數，咁今次同栗戰書就可能好大機

會傾掂數，換句話講南韓ＬＧ、Ｓａｍｓｕｎｇ等等電子產品龍頭生產所用到嘅晶片，好有可能

都會多多少少幫襯吓神州國產晶片。

不過有孖屐意見都覺得，神州晶片技術確實唔係世界領先，如果世界龍頭要用到最高質素晶

片，都未必會幫襯神州晶片公司。不過請得去就有得傾啦，韓國佬立場都已經好清楚，神州方面

自然心領神會啦，請請！



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