《基金債券攻略－凌風》保護自己，債券評級你要識

《基金債券攻略》政府推出第七批專供６０歲或以上長者認購的銀色債券（下稱銀債），上

周公布抽簽結果，最終認購２０手（每手１萬元）或以下都獲全數分配，而超過２０手者，就要

抽簽，但最多也只可獲配額外１手，即是最多也只分到２１萬。

這個金額仍不算多，但比起過去已多了，例如比去年的１４萬，多了７萬，算是很好的勢頭

。

但上日我的文章提到，香港的債券市場太極端了，那就是，像銀債這類「好Ｂｏｎｄ」，大

家爭崩頭才分到最多２１萬，但風險甚高的「Ｊｕｎｄ Ｂｏｎｄ」，卻可以讓投資者任買，而

且，買得太少更不受你玩。

所以，我建議政府檢討今次的銀債反應後，未來應該推出更多銀債供市民認購，最好每人每

次保證能獲得１００萬（現在的最高認購金額就是１００萬，但這一刻當然不可能分到１００萬

）。另外，也可以考慮發行年期較長的債券，例如５年和１０年等等！這都是完善香港債券市場

必須走出的下一步。

上次我提到Ｊｕｎｋ Ｂｏｎｄ，有朋友問，其實我們應該怎樣識別債券的質素？或者說，

我們想保護自己的話，應該如何挑選債券？

簡單來說，投資者決定是否買某一隻債券時，應該參考該債券發行者的評級，其中標普的

ＡＡＡ評級，就是給予債務評級之中最高的一個級別。

按照標普的分級，ＡＡＡ之下是ＡＡ（當中還會細分為ＡＡ＋、ＡＡ和ＡＡ﹣其他級別也如

是），然後是Ａ，再之下是ＢＢＢ（再細分為ＢＢＢ＋、ＢＢＢ和ＢＢＢ－）。

在投資市場中，如果評級為ＢＢＢ－或以下，即只有ＢＢ或更低級別的債券，都一律稱之為

「非投資級別債券」，也是我上文提到的Ｊｕｎｋ Ｂｏｎｄ，中文稱為垃圾債券（見附表）！

雖然這些債券稱為「非投資級別」，或「垃圾」，也不一定所有都會違約的（即賴債），因

此，有些投資者是專挑這些債券來買，正正因為它們的孳息（回報）較高，有些可以是年息

１０％以上，甚至更高。當然，這類債券不是我們普羅投資者可以分辨和認識的，還是留給專業

投資者去做吧！

但你可能會問，剛剛公布分配結果的銀債，評級又如何？其實，特區政府沒有就銀債去找評

級機構評級，大家應該參考，香港特區政府的整體信貸評級。我可以告訴大家，以標普為例，現

時給予特區政府的長期信貸評級是ＡＡ＋呢，即是僅次ＡＡＡ的最優質級別，算是十分安全了！



兩大投資評級機構的長期信貸評級表

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Ｓ＆Ｐ標準普爾 Ｍｏｏｄｙ’ｓ 穆迪 評級說明

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ＡＡＡ Ａａａ 優質

ＡＡ＋ Ａａ１ 高級

ＡＡ Ａａ２

ＡＡ－ Ａａ３

Ａ＋ Ａ１ 中高級別

Ａ Ａ２

Ａ－ Ａ３

ＢＢＢ＋ Ｂａａ１ 中低級別

ＢＢＢ Ｂａａ２

ＢＢＢ－ Ｂａａ３

ＢＢ＋ Ｂａ１ ＊非投資級別（投機）

ＢＢ Ｂａ２

ＢＢ－ Ｂａ３

Ｂ＋ Ｂ１ ＊高度投機

Ｂ Ｂ２

Ｂ－ Ｂ３

ＣＣＣ＋ Ｃａａ１ ＊有明顯風險

ＣＣＣ Ｃａａ２ ＊極度投機

ＣＣＣ－ Ｃａａ３ ＊即將違約，很少機會復原

ＣＣ Ｃａ

Ｃ Ｃ

Ｄ － ＊違約中

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註：＊部分的級別，全屬非投資級別，市場俗稱「垃圾債券」



《凌風》



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