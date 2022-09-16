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即市新聞

16/09/2022 10:20

《基金債券攻略－凌風》保護自己，債券評級你要識

　　《基金債券攻略》政府推出第七批專供６０歲或以上長者認購的銀色債券（下稱銀債），上
周公布抽簽結果，最終認購２０手（每手１萬元）或以下都獲全數分配，而超過２０手者，就要
抽簽，但最多也只可獲配額外１手，即是最多也只分到２１萬。
　　這個金額仍不算多，但比起過去已多了，例如比去年的１４萬，多了７萬，算是很好的勢頭

　　但上日我的文章提到，香港的債券市場太極端了，那就是，像銀債這類「好Ｂｏｎｄ」，大
家爭崩頭才分到最多２１萬，但風險甚高的「Ｊｕｎｄ　Ｂｏｎｄ」，卻可以讓投資者任買，而
且，買得太少更不受你玩。
　　所以，我建議政府檢討今次的銀債反應後，未來應該推出更多銀債供市民認購，最好每人每
次保證能獲得１００萬（現在的最高認購金額就是１００萬，但這一刻當然不可能分到１００萬
）。另外，也可以考慮發行年期較長的債券，例如５年和１０年等等！這都是完善香港債券市場
必須走出的下一步。
　　上次我提到Ｊｕｎｋ　Ｂｏｎｄ，有朋友問，其實我們應該怎樣識別債券的質素？或者說，
我們想保護自己的話，應該如何挑選債券？
　　簡單來說，投資者決定是否買某一隻債券時，應該參考該債券發行者的評級，其中標普的
ＡＡＡ評級，就是給予債務評級之中最高的一個級別。
　　按照標普的分級，ＡＡＡ之下是ＡＡ（當中還會細分為ＡＡ＋、ＡＡ和ＡＡ﹣其他級別也如
是），然後是Ａ，再之下是ＢＢＢ（再細分為ＢＢＢ＋、ＢＢＢ和ＢＢＢ－）。
　　在投資市場中，如果評級為ＢＢＢ－或以下，即只有ＢＢ或更低級別的債券，都一律稱之為
「非投資級別債券」，也是我上文提到的Ｊｕｎｋ　Ｂｏｎｄ，中文稱為垃圾債券（見附表）！
　　雖然這些債券稱為「非投資級別」，或「垃圾」，也不一定所有都會違約的（即賴債），因
此，有些投資者是專挑這些債券來買，正正因為它們的孳息（回報）較高，有些可以是年息
１０％以上，甚至更高。當然，這類債券不是我們普羅投資者可以分辨和認識的，還是留給專業
投資者去做吧！
　　但你可能會問，剛剛公布分配結果的銀債，評級又如何？其實，特區政府沒有就銀債去找評
級機構評級，大家應該參考，香港特區政府的整體信貸評級。我可以告訴大家，以標普為例，現
時給予特區政府的長期信貸評級是ＡＡ＋呢，即是僅次ＡＡＡ的最優質級別，算是十分安全了！
　
　　　　　　　　　　兩大投資評級機構的長期信貸評級表
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　Ｓ＆Ｐ標準普爾　Ｍｏｏｄｙ’ｓ　穆迪　　　　　評級說明　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　ＡＡＡ　　　　　　Ａａａ　　　　　　　　　　優質　　　　　
　　　　ＡＡ＋　　　　　　Ａａ１　　　　　　　　　　高級　　　　　
　　　　ＡＡ　　　　　　　Ａａ２　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　ＡＡ－　　　　　　Ａａ３　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　Ａ＋　　　　　　　　Ａ１　　　　　　　　　中高級別　　　　
　　　　　Ａ　　　　　　　　Ａ２　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　Ａ－　　　　　　　　Ａ３　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　ＢＢＢ＋　　　　　　Ｂａａ１　　　　　　　　中低級別　　　　
　　　　ＢＢＢ　　　　　　Ｂａａ２　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　ＢＢＢ－　　　　　　Ｂａａ３　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　ＢＢ＋　　　　　　Ｂａ１　　　　　　＊非投資級別（投機）　
　　　　ＢＢ　　　　　　　Ｂａ２　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　ＢＢ－　　　　　　Ｂａ３　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　Ｂ＋　　　　　　　　Ｂ１　　　　　　　　＊高度投機　　　　
　　　　　Ｂ　　　　　　　　Ｂ２　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　Ｂ－　　　　　　　　Ｂ３　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　ＣＣＣ＋　　　　　　Ｃａａ１　　　　　　　＊有明顯風險　　　
　　　　ＣＣＣ　　　　　　Ｃａａ２　　　　　　　＊極度投機　　　　
　　　ＣＣＣ－　　　　　　Ｃａａ３　　　　＊即將違約，很少機會復原
　　　　ＣＣ　　　　　　　　Ｃａ　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　Ｃ　　　　　　　　Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　Ｄ　　　　　　　　－　　　　　　　　　　＊違約中　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　註：＊部分的級別，全屬非投資級別，市場俗稱「垃圾債券」
　
《凌風》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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