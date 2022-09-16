《品中資－羅國森》不忿美國，我撐藥明

《品中資》２月初的時候，我在本欄寫過一篇題為《我信藥明 不信美國》的品評。事緣

藥明旗下兩家子公司，遭美國商務部列入「未經核實名單」，意味著藥明將面臨更嚴厲的出口限

制。

消息公布後，藥明生物（０２２６９）（下稱藥明）股價單日下跌兩成三（由８０﹒６元跌

至６２﹒２５元），並且連跌４日，跌到５６元左右才喘定，累積下跌三成。

當時，藥明已發聲明，指出美國之所以將藥明納入「未經核實名單」，是因為受疫情影響，

商務部無法就旗下子公司進行必要的核實程序，所以才將她們列入「未經核實名單」內。

但藥明的通告強調，過去１０年，藥明一直嚴守美國的出口管制條例，所以能獲得美國商務

部批准，向美國供應商採購必須的生產器材，因此可說是相安無事。

而事實上，被點名的兩家藥明子公司（一家位於上海，一家位於無錫），在完成興建相關設

施後也未曾進口過該等設備。因此，今次事件對藥明的影響十分有限。

無奈的是，藥明的聲明似乎無濟於事，股價仍然五連跌，足足跌了三成才喘定。我當時的看

法是，不是投資者不信藥明，而是不信美國。

如果中美關係不能改善，美國仍然會以不同藉口向中國施壓，或向個別企業採取抵制措施。

藥明只是其中一隻代罪羔羊而已。如是的話，藥明可能沒運行。

到了今年７月，傳媒引述美國商務部官員指出，中國允許一名美國出口管制官員對無錫市的

至少一家公司進行檢查。據悉，其中一家就是藥明的無錫子公司，如果美方認為核實結果正面，

藥明生物可能會從名單中移除。



＊一波未平，一波又起＊



這段期間，也是藥明股價最強的一段日子，７月５日時，股價曾升至８７元的即市高位，比

藥明被列入「未經核實名單」前的水位還要高（當時是８０﹒６元）。

誰不知，藥明也真的沒運行，甚至可以說是一波未平，一波又起。本周二（１３日），即中

秋假期後復市首日，又傳出美國總統拜登簽署行政命令，擴大美國本土的生物製造，以減少對中

國的依賴。

由於藥明是生物製藥的「相關股」，加上有五成多收入來自美國。因此，消息一出，股價單

日急跌兩成（由６６﹒７元跌至５３﹒４元），翌日再跌，到了昨日才反彈，收市報５４﹒１５

元，回升６﹒６％。

其實，這項行政命令屬於一般性，旨在推動美國本土的生物技術和生物製造，涉及健康、氣候變

化、能源、糧食安全、農業、供應鏈及國家安全等幾個範疇，以確保美國技術的領先地位和競爭

力。而且，該命令沒有披露資金投入、來源和分配方式等。

這兩日多家券商都就此事發表分析報告，大部分都指出，這項行政命令對中國醫療行業的影

響，遠遜上月通過的芯片法案。而該文件也不過是拜登單獨簽署的行政命令，沒有如芯片法案般

明文針對中國。（芯片法案是美國向本土的半導體公司提供補貼，以吸引他們在美國生產，但條

件是不能增加在中國的投資，令到很多大型芯片商陷於兩難。）

如果說對中國有明顯威脅，可能就是要求監管機構須於１８０日內識別出對美國生物經濟圈

的威脅，並提出政策建議。事實上，白宮已多次簽署命令，支持本土生物科技和藥物的產業鏈，

今次也不過是其中一項而已。

另外，大摩的報告也指出，生物工廠的建設周期長，加上藥品外包生產服務的產能過剩風險

有限，而且，命令不太可能直接限制美國生物製藥公司使用中國受託的研究機構。



＊行政命令不會針對「代工」？＊



大摩這個觀點頗堪玩味，我在上文所指，藥明是生物製藥的「相關股」，就是這個意思，因

為藥明不是藥廠，而是藥物研發的「代工」。當然，這不是普通的代工，而是技術含量極高的「

超級代工」。理論上，這項行政命令應該只針對藥廠，並不能限制美國藥廠使用哪些技術研發機

構。但同樣地，如果美國野蠻起來，又似乎沒有甚麼事不可能發生。

綜合來說，這項行政命令，中短期來說，對藥明應該沒有太大影響（甚至完全沒有影響？）

，但由於全球主要大藥廠都是美國公司，藥明要減少對美國的依賴，以抵銷這類無謂的抵制，中

短期來說也是不大可能的。

但既然中短期來說，她的業務也不太受影響，我就不想太多了。現階段藥明仍然是高增長股

，上半年收入增長六成四，經調整稅後盈利也增長六成。按照不同方式計算的手頭訂單或潛在收

入也有約三成增長，即是可以保證未來３年的收入和盈利。

以現價計，雖然今年的預期市盈率仍達４０倍左右，但如果計及未來３年的增長，其實已經

十分吸引。而我在感性上實在不忿美國這些咄咄逼人的手段，因此，我會在５０元附近低吸藥明

，作中長線投資，以撐藥明。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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