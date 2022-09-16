《雷鳴天下－雷鼎鳴》英女王與殖民主義

《雷鳴天下》英女王逝世，香港的戀殖人士如喪考妣，心情複雜。我對這位女王並無惡感，

亦不覺其討厭，畢竟她是大英王朝及其殖民地的門面，有如掛在牆上的月曆女郎，外觀總會使人

順眼。我對以侵略別國為志向的帝國主義殖民主義一向反感，偏偏英國卻是歷史上最大規模的帝

國主義的源頭，當今整個世界１９０多個國家中，只有２２個未曾被英國侵略過，在我至今的整

個人生中，女王既然是這個王朝的象徵，我實在不可能對她有任何緬懷之念。不過，她在位期間

，英國國力迅速衰落，英國雖間有惡劣行徑，例如無根無據便侵略伊拉克，導致生靈塗炭，但英

國尚無實力當上首惡，英女王更無權力，所以若把她等同有如日皇裕仁般的戰犯，便不公平。



分析任何國家或歷史人物，我們應一分為二，看清其輝煌與衰敗、善良與邪惡、美麗與醜陋

，否則便易偏頗。伊利沙伯二世繼位之時，英國早已失去世界一哥的地位。女王繼位前２１歲時

的公開演說便表明會以服務英聯邦為其職志，但英聯邦本身正是殖民地歷史的餘暉，由此可知，

她對已逝去的大英帝國的眷戀，剪不斷理還亂。但歷史的潮流終不是她阻擋得了，看看數據便知

。據ＩＭＦ對２０２２年ＧＤＰ（以購買力平價計）的估算，中國世界第１，美國第２，印度第

３，日本第４，德國第５，俄國第６，印尼第７，英國第８，她竟被昔日的殖民地印度拋開，連

印尼也追不及。就算用人均ＧＤＰ（也是用購買力平價計），英國只排２６，反觀香港，排名夾

於排第９與第１０的國家之間，又是大幅拋離英國。



＊印度受英殖民傷害最深＊



殖民地的作用本便是用來吸納別人的資源為己所用，二次大戰後殖民地紛紛獨立，英國失去

殖民地的供奉，自然好景不常。若論明白殖民主義帝國主義之害，中國人民與港人中懂得歷史的

一群，自然深有體會。英國人為了要得到中國的絲綢、茶葉、瓷器，但又沒有白銀付帳，竟甘作

毒販，把在她殖民地印度種植的鴉片強行賣給中國，中國不肯買，英國便打了兩次鴉片戰爭，第

一次搶走了香港，第二次後來還火燒圓明園，燒了三天三夜，珍寶不是被掠走（大英博物館儼然

是賊贓館，訴說著帝國主義的猙獰）便是被毀掉。正直的人對此等惡行焉能無動於衷？雖從未聽

過英女王對殖民地有所反省，但她尚算家山有福，家中出了個知道為英殖民行徑感到愧疚的孫兒

哈利與孫媳婦梅根，保存了王室的一脈正氣。



若論受害最深的應該是印度。１８世紀中葉以前，印度仍有自己的皇帝，不算英國的殖民地

。據經濟史大師麥迪遜（Ａｎｇｕｓ Ｍａｄｄｉｓｏｎ）的估算，１７００年時印度ＧＤＰ是

世界ＧＤＰ的２７％，但到了１９４７年獨立時卻只是３％。此種停滯並非無因，印度學者

Ｔｈａｒｏｏｒ著有一書《不光榮的帝國︰英國對印度幹了些甚麼》，詳列出種種苛捐重稅，農

業稅是當時世界最高的稅率，稅收除了流回英國外，主要用來支付英國的海外軍費。一些貿易數

據顯示，每年有８％的ＧＤＰ被轉移到英國本土去。在１９世紀末，印度是英國收入最大的來源

。經濟以外，英國常會徵召印度壯丁到處打仗，侵略其他國家。在工業上，英國卻刻意打壓印度

的紡織業及造船航運業。Ｔｈａｒｏｏｒ寫此書的目的是要打開向英國索償之路，應賠償多少？

以今天的物價算，起碼是英國一年的ＧＤＰ，但英國肯定不會賠。



那麼，殖民時期留下來的東西，有無值得珍惜的部分？大約２０年前麻省理工幾位經濟學家

研究過歷史上幾百個殖民地歷史後，發現殖民者有兩策略︰假如殖民地不宜久居，死亡率高，殖

民者便會以掠奪資源為目的，不會建立長治久安的制度。但若地理優越，殖民者要長期利用，便

會引進一些當時尚算是現代化的管理制度，香港被英國人視為轉口港，應屬後者。



＊港公僕制度僵化須改革＊



客觀而言，英國人引入的法制，在英佔時期常有偏袒英國人及權貴，但尚有某程度的公正性

；自由市場及資金自由流動都是香港要保留的寶貴遺產；百多年來沒有民主，在離開前幾年才引

入某些民主選舉，匆匆忙忙，恐怕是別有用心。公務員制度有其優點，但公務員重程序不重實效

的制度已不合時宜，需要改革。我觀察香港多年後得到的結論是，在制度上，英國人留下的，並

非如有些人所吹的功效神奇，但應保留的還是很多。世界在進步，英國自己也在面對著巨大的危

機，英國制度用得太多，並非妙事。制度改革應是不斷進行的。



最值得珍惜的，倒應是科技及文化上的成果。英國王朝出過牛頓及麥士維，前者的牛頓力學

，後者的麥士維方程，都是與相對論同一檔次的科學基礎，這是英國對人類的巨大貢獻。英國不

大可能賠償過去對佔領地的傷害，我們從其科技文明中吸收一些積極因素，倒可稍彌補損失。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



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