【聚焦人幣】人幣中間價貶２０４點，報６﹒９３０５創２５個月低

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３０５，

較上個交易日跌２０４點子，創２０２０年８月１８日以來２５個月新低，上個交易日報

６﹒９１０１。

美元持續強勢，市場預期美國聯儲局下周將加息至少０﹒７５厘，加上內地大型銀行下調存

款利率不利吸資，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）昨晚（１５日）曾跌穿７算，低見７﹒０１９３

，為２０２０年７月以來首次失守此關口。

市場人士預期，短期內人民幣仍有貶值壓力，幅度將取決於美元走勢及人行維穩力度。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒９３０５ ＋２０４﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９４２１ ＋２１８﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒８５６１ －３９﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８８３０ ＋２４﹒９０

１英鎊╱人民幣 ７﹒９７２５ －４１０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６５４０ －３３９﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒１５０４ －３２２﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９３９５ －２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒２３６７ ＋１９７﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２５２５ －２２２﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５１８ －５﹒２０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒６１８１ －２８４﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５２４９ ＋６２﹒００

１人民幣╱韓元 ２００﹒２０００ －１２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

