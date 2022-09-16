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16/09/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價貶２０４點，報６﹒９３０５創２５個月低

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３０５，
較上個交易日跌２０４點子，創２０２０年８月１８日以來２５個月新低，上個交易日報
６﹒９１０１。
　　美元持續強勢，市場預期美國聯儲局下周將加息至少０﹒７５厘，加上內地大型銀行下調存
款利率不利吸資，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）昨晚（１５日）曾跌穿７算，低見７﹒０１９３
，為２０２０年７月以來首次失守此關口。
　　市場人士預期，短期內人民幣仍有貶值壓力，幅度將取決於美元走勢及人行維穩力度。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９３０５　＋２０４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９４２１　＋２１８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８５６１　　－３９﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８３０　　＋２４﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　７﹒９７２５　－４１０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６５４０　－３３９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒１５０４　－３２２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９３９５　　　－２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２３６７　＋１９７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２５２５　－２２２﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５１８　　　－５﹒２０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒６１８１　－２８４﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５２４９　　＋６２﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　２００﹒２０００　　－１２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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