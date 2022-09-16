【聚焦人幣】人幣中間價貶２０４點，報６﹒９３０５創２５個月低

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３０５，
較上個交易日跌２０４點子，創２０２０年８月１８日以來２５個月新低，上個交易日報
６﹒９１０１。
美元持續強勢，市場預期美國聯儲局下周將加息至少０﹒７５厘，加上內地大型銀行下調存
款利率不利吸資，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）昨晚（１５日）曾跌穿７算，低見７﹒０１９３
，為２０２０年７月以來首次失守此關口。
市場人士預期，短期內人民幣仍有貶值壓力，幅度將取決於美元走勢及人行維穩力度。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒９３０５ ＋２０４﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９４２１ ＋２１８﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒８５６１ －３９﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８８３０ ＋２４﹒９０
１英鎊╱人民幣 ７﹒９７２５ －４１０﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６５４０ －３３９﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒１５０４ －３２２﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９３９５ －２﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒２３６７ ＋１９７﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２５２５ －２２２﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５１８ －５﹒２０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒６１８１ －２８４﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５２４９ ＋６２﹒００
１人民幣╱韓元 ２００﹒２０００ －１２﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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