《鍾之日記》經濟回暖，人幣破７，Ａ場重傷

《鍾之日記》９月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：挫。



美國已先後公布ＣＰＩ跟ＰＰＩ，兩個數據都反映通脹仍然高企，投資者對聯儲局下周大手

加息抑壓通脹的擔心加劇，隔晚美股再度急挫，加上人民幣貶穿七算，盡管中國經濟有復甦跡象

，「三頭馬車」固投、消費及工業８月數據全線高於預期，中港魚缸仍齊齊擺脫下跌之勢。

香江魚缸昨日反彈８３點後，今日再度受壓，再挫逾百點，創六個月低位。恒指低開１９７

點，報１８７３２，早段曾挫２５２點，低見１８６７８，刷六個月低位，但內地數據好過預期

，大市跌幅收窄，一度僅跌２５點，高見１８９０５，之後跌幅又再擴大。午後在１８８００窄

幅爭持。最終全日跌１６８點或０﹒９％，報１８７６１；國指跌１﹒４％，報６４２０；科指

全日跌２﹒７％，報３８５８。

在富時換馬效應下，大市成交增至１２３９﹒４３億元。

藍籌股個別發展，重磅科技股全部跌，騰訊（００７００）跌２﹒３％，美團

（０３６９０）跌２％，京東集團（０９６１８）、小米（０１８１０）齊跌１﹒７％，阿里

（０９９８８）跌１﹒５％。



＊人幣兩年後再次「破７」，滬指全周累挫４％＊



國家統計局公布，儘管新冠疫情在全國多數省份散發、且極端高溫乾旱天氣影響生產生活等

，８月工業增加值、零售及固定資產投資數據全勝預期。８月規模以上工業增加值同比增

４﹒２％，優於預期的增３﹒８％，創五個月新高。８月社會消費品零售總額同比增長５﹒４％

，大勝預期增３﹒５％，比上月加快２﹒７個百分點，增速為半年來最高。首８月全國固定資產

投資３６７１０６億元，同比增長５﹒８％，略勝預期增５﹒５％。不過，市場解讀指出，消費

受中上旬疫情影響，實際表現有所下滑，但在去年低基數影響下同比讀數有所回升，疫情防控以

及地產市場持續疲弱，將繼續遏制經濟，復甦的基礎並不穩固。

離岸、在岸人民幣時隔逾兩年再次「破７」。內地多家機構均認為，在強美元的大背景下，

７這一關鍵點位已經不那麼重要，後續人民幣匯率主要還是取決於美元指數。若貶值壓力超出政

策容忍底線，不排除人行再次引入遠期售匯風險準備金、逆周期因子等政策調節工具。

亮麗數據未能逼退市場寒意，券商、地產股跌幅居前，兩市超４２００股飄綠。滬綜指低開

０﹒３２％後愈跌愈多，尾段更出現插水，並以全日最低位收市，收跌２﹒３％，為５月３０日

以來的逾三個月新低，全周累挫４﹒２％。深市同樣跌得深，深成指、創業板指均收挫２﹒３％

。

兩市全日成交７９９４億元人民幣，按日大減１３％，外資從陸股通淨流出約４５億元人民

幣。



＊鬆綁政策得而復失，內房回吐昨日升幅＊



內地連日發出不同地方放寬限購政策及改動限購政策的消息。青島住房和城鄉建設局官方微

信公眾號昨日公布二手住房不再限購後，時隔一日，該公眾號已將「二手房不再限購」相關內容

刪除，並稱其餘政策未變。青島市住建局相關人士解釋，「二手房不再限購」政策確實有所變化

，目前限購政策在市南區、市北區二手房仍然實行，但其它區域二手房放開限購。

同日亦傳出江蘇蘇州六區（蘇州市區包括相城區、姑蘇區、吳中區、吳江區、工業園區、高

新區六區）對非本地戶籍居民購買首套房政策進行了優化，不再需要出示社保證明或個稅證明。

惟蘇州放寬外地人首置條件不到２天，全市各區便恢復原有政策，非本地戶籍居民購房需三年內

連續繳納６個月社保或個稅證明。

另外，１－８月份全國房地產開發投資下降７﹒４％，降幅比上個月擴大了１個百分點，商

品房銷售額下降２７﹒９％，降幅較１－７月收窄０﹒９個百分點。國家統計局國民經濟綜合統

計司司長付凌暉表示，儘管地產市場出現了一些積極變化，但是整個房地產市場仍然還處在下行

過程中，推動房地產市場平穩健康發展，仍然還要繼續付出努力。

內地樓市政策反覆，加上統計局數據不明朗，人民幣跌穿７算等負面消息，內房股今早大幅

回吐，碧桂園（０２００７）大跌７﹒６％，新城發展（０１０３０）挫５﹒６％，龍光集團

（０３３８０）跌５％，萬科企業（０２２０２）跌近３％，龍湖（００９６０）跌２﹒９％，

潤地（０１１０９）滑０﹒９％。



＊內地鼓勵金融機構降費，打擊中資券商＊



國務院辦公廳發布文件鼓勵證券、基金、擔保等機構進一步降低服務收費，券商股遭血洗。

不過國泰君安認為，此降費非彼降費。《關於進一步優化營商環境降低市場主體制度性交易成本

的意見》是國辦為優化營商環境所做的舉措，不是專門針對金融行業。中資券商股受壓，光大證

券（０６１７８）跌２﹒６％；廣發証券（０１７７６）插８﹒６％；華泰證券（０６８８６）

挫４﹒８％；中信証券（０６０３０）挫半成，創四個月低。海通證券（０６８３７）跌

２﹒６％；中信建投（０６０６６）挫４﹒９％；中金（０３９０８）下滑１﹒２％；招商證券

（０６０９９）挫４％；中國銀河（０６８８１）挫５％。。

另外，中金公司收市後公布，建議以供股方式發行Ａ股及Ｈ股，Ａ股和Ｈ股皆按每１０股配

售不超過３股的比例向股東配售。Ａ股和Ｈ股供股比例相同。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

