【新冠肺炎】上海昨日新增本土新冠無症狀感染者３例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海衛健委公布，昨日（１５日）上海新

增本土新冠無症狀感染者３例，在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例１２例和

無症狀感染者２例，均在閉環管控中發現。

自７月３日以來，上海累計發現本土新冠陽性病例９１９例。目前上海仍有２處高風險區和

３處中風險區。

