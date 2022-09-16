【新冠肺炎】上海昨日新增本土新冠無症狀感染者３例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海衛健委公布，昨日（１５日）上海新
增本土新冠無症狀感染者３例，在隔離管控中發現。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例１２例和
無症狀感染者２例，均在閉環管控中發現。
自７月３日以來，上海累計發現本土新冠陽性病例９１９例。目前上海仍有２處高風險區和
３處中風險區。
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