【聚焦人幣】分析：貶值壓力若超容忍底線，不排除人行用調節工具

《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌美元匯率破７，是２０２０年８月以來的首次。內地

多家機構均認為，在強美元的大背景下，７這一關鍵點位已經不那麼重要，在國內經濟面臨下行

壓力背景下，人民幣匯率仍有貶值預期和壓力。後續人民幣匯率主要還是取決於美元指數。

光大證券認為，當前人民幣匯率的波動區間仍在政策取向內，主要源於穩增長和保就業的壓

力超過外部平衡，人民銀行對匯率的容忍底線有所提高。若貶值壓力超出政策容忍底線，不排除

再次引入遠期售匯風險準備金、逆周期因子等政策調節工具。

事實上，人行除了今年已經兩次使用的外匯存款準備金率（４月和９月５日），人行工具箱

中尚未掏出的調節工具還包括了被稱之為中國版「托賓稅」的遠期售匯業務的外匯風險準備金率

（目前為０，最高曾至２０％），跨境融資宏觀審慎調節參數，以及對人民幣中間價形成機制中

逆周期因子的參數進行調整等等。此外，人行過往還曾在非常時期通過在離岸市場上收緊人民幣

流動性等操作應對匯率貶值。



＊本輪貶值對資金外流、外儲壓力比較有限＊



華泰證券指出，用匯率調節或者允許匯率貶值來緩解一部分的內生性緊縮壓力，不失為一個

權宜之策。只要人民幣兌一籃子貨幣的匯率保持穩定，人民幣破７不至於引發資本外流、或者人

民幣匯率「失錨」的恐慌。

中信建投指出，從債市、股市、ＦＤＩ等指標判斷的資本流動料不會出現明顯走弱。本輪貶

值可能會帶動一部分資金外流，特別是考慮到美聯儲加息預期發酵這一背景，但短線交易型資金

數量已經有限，並且人民幣兌ＣＦＥＴＳ一籃子匯率沒有變動，因此，本輪資金外流和對外儲的

壓力都比較有限。（ｃｔ）

