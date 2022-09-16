【聚焦人幣】華創證券：居民企業對匯率的最佳應對狀態是靜觀其變

《經濟通通訊社１６日專訊》人民幣兌美元匯率破７，是２０２０年８月以來的首次。需要

注意的是，在本輪兌美元以及港元等與美元強相關的幣種貶值的同時，今年以來，人民幣包括歐

元、英鎊、日圓等在內的世界其他主要貨幣都是升值的，比如人民幣對日圓今年的升值幅度甚至

超過了１２％，對英鎊的升幅也接近７％。華創證券宏觀組首席分析師張瑜指出，匯率波動因素

複雜，居民企業對匯率的最佳應對狀態是「靜觀其變，做好套保，不盲目對賭」。２０１７年初

市場普遍預期人民幣貶值，且企業據此進行對賭，而全年匯率大幅升值，造成全部Ａ股上市公司

合計匯兌損失達到１７０億元。張瑜談及匯率變化對資本市場的影響時指出，速度比點位重要。

她認為，權益市場對匯率的絕對點位反應不大，而對波動反應更大，升貶過快都會帶來Ａ股的波

動加大，成為權益的邊際主要矛盾。

光大證券認為，股市方面，匯率貶值導致陸股通淨流入額減少，甚至由淨流入轉為淨流出。

因而，境外投資者持股佔比較高的行業會存在回調壓力。債市方面，由於匯率貶值期間通常國內

經濟基本面也承壓，中債收益率存在較強的下行動力，匯率貶值所帶來的境外減持壓力，對中債

收益率的影響也就較為有限。



＊貶值對進口貿易較為不利＊



國聯證券指出，匯率對經濟基本面的影響主要體現在外貿層面。從貿易角度來看，人民幣貶

值有利於以出口為主的企業，其競爭優勢和盈利水平都有望得到強化；而對於進口貿易而言較為

不利。從數據上來看，今年４月以來人民幣開始一輪貶值周期，而剔除疫情影響後，５月以來出

口情況出現好轉，出口同比維持積極增長，而進口同比持續低位波動。體現出人民幣貶值對於出

口存在正相關性，而對於進口存在負相關性。從分國家數據解析，人民幣貶值是推動中國淨出口

的因素之一，但淨出口情況還受到國內經濟基本面、國際貿易環境以及進出口國家需求等因素影

響。

中信建投指出，本輪周期中，中國經濟形勢特別是出口弱化，支撐人民幣的「蓄水池」不再

，人民幣選擇直接跟隨美元指數貶值，同時保持對ＣＦＥＴＳ一籃子匯率的穩定。這種結構一方

面能夠適當貶值支持出口，同時由於保持一籃子匯率穩定，國際收支壓力較小。（ｃｔ）







