【恒大困局】廣汽集團否認併購恒大汽車傳聞

《經濟通通訊社１６日專訊》針對早前有報道指廣汽集團（０２２３８）

（滬：６０１２３８）或將併購恒大汽車（００７０８）一事，廣汽集團官方回應稱：並沒有這

回事。

今早有市場消息稱，恒大汽車將被廣汽集團併購，由廣汽集團乘用車有限公司董事、總經理

吳松牽頭負責。（ｄｗ）

