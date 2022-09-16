【聚焦人幣】離岸人幣跌穿「７」逾兩年首次，即期夜盤觸６﹒９９

《經濟通通訊社１６日專訊》美元持續強勢，市場預期美國聯儲局下周將加息至少０﹒７５

厘，加上內地大型銀行下調存款利率不利吸資，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）昨晚（１５日）曾

跌穿７算，低見７﹒０１９３，為２０２０年７月以來首次失守此關口。ＣＮＨ失守７算，截至

今早８時６分，ＣＮＨ報７﹒０１３９。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）在昨日亞洲時段收市報６﹒９７７５，再創逾兩年新低

，夜盤進一步跌逾２００點，最低觸及６﹒９９９８，亦為２０２０年７月以來新低。市場人士

預期，短期內人民幣仍有貶值壓力，幅度將取決於美元走勢及人行維穩力度。

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英昨日表示，近期美元走強背景下非美貨幣普遍貶

值，人民幣匯率表現相對穩健，外匯市場反映匯率預期的相關指標運行平穩。



＊分析料人行第四季或有降準操作＊



星展香港財資市場環球市場策略師李若凡解釋，人民幣在７算基礎上會否再大跌取決於美元

走勢，以及內地維穩力度，料美匯指數今年底或升至１１２﹒３，由於中美貨幣政策分歧，人民

幣仍有機會向下。近日人民幣中間價定價與上日收盤價有所偏離，持續保持於６﹒９１水平，若

中間價維持偏強，大幅貶值機會不大，預計短期在６﹒９至７﹒０５區間上落。

《中國證券報》引述民生銀行首席經濟學家溫彬指出，考慮到９月至１０月專項債增發超

５０００億元人民幣，四季度ＭＬＦ到期仍有２萬億元，不排除人民銀行會再度降準置換一部分

高成本ＭＬＦ。信達證券首席固收分析師李一爽亦表示，考慮到為補充信貸投放所消耗的流動性

，四季度或有降準操作。（ｊｔ）

