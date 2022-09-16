【內房困局】青島官方刪「二手房不再限購」內容，傳蘇州恢復限購

《經濟通通訊社１６日專訊》青島住房和城鄉建設局官方微信公眾號昨日（１５日）公布二

手住房不再限購，惟時隔一日，青島市住建局再發布消息，將「二手房不再限購」相關內容刪除

，並稱其餘政策未變。

當局昨日表示，堅持「房住不炒」定位，進一步支持剛性和改善性住房需求，對現行房地產

相關政策進行適度調整優化：包裝繼續在市南區、市北區（原四方區域除外）實行限購政策；繼

續明確限購房源。對限購區域內新建商品住房，本地居民限購２套，二孩、三孩家庭可增購１套

，外地居民居住滿半年限購１套；二手住房不再限購。



＊蘇州多區恢復限購，非本地戶籍居民購房需６個月社保或個稅證明＊



另外，據內媒引述消息稱，蘇州六區恢復限購。姑蘇區、相城區、吳中區、高新區針對非戶

籍居民家庭的限購政策恢復至原政策執行，即是非蘇州戶籍居民家庭購房條件為３年內在蘇州連

續繳納６個月社保。

蘇州市房地產市場和交易管理中心相關人士對此回應，現在蘇州有新的舉措，至於每個區（

的政策）具體操作，每個區確實有一些差別。現在仍按原限購政策執行，最終以各區交易中心系

統審核出來的結果為準。（ｊｔ）

