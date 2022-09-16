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16/09/2022 09:00

【俄烏開戰】普京珍視中國在烏克蘭問題平衡立場，承認中國有疑慮

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家主席習近平１５日在撒馬爾罕國賓館同俄羅斯總統普京舉
行雙邊會見，是俄烏二月開戰以來兩人首次面對面會談。普京在會面前讚揚中國在烏克蘭問題上
採取的不偏不倚立場，他對此非常珍視，惟俄羅斯明白中方在烏克蘭局勢的疑問及擔憂。普京沒
有明指中方的擔憂，但表示會在今次會面中詳細解釋俄羅斯的立場。
　　中方在習普會面的聲明未有提及烏克蘭局勢，新聞通稿引述習近平強調，中方願意同俄方在
涉及彼此核心利益問題上相互有力支持。俄羅斯外長拉夫羅夫形容會談非常務實和具體，俄中兩
國對國際形勢的評估完全一致，沒有任何分歧。美國白宮就指，今次會談是中俄結盟的例子。
　　俄烏開戰後，中國表態始終保持中立。不過，在習普會晤前夕，全國人大常委會委員長栗戰
書訪俄時提到中方在「從不同方面給予策應」的畫面被曝光，栗戰書當時稱：「在涉及俄羅斯核
心利益和一些重大關鍵問題上，中方對俄羅斯也是表示理解和充分的支持。就像現在的烏克蘭問
題，美國和北約直接逼到俄羅斯的家門口，涉及到俄羅斯的國家安全和人民的生命安全。那麼在
這種情況下，俄羅斯採取認為應當採取的一些措施，中方是表示理解，而且從不同的方面給予策
應。」對於栗戰書的相關談話，中國官方截至目前並未作出回應。（ｃｔ）（ｚｚ）

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