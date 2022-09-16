《神州縱橫－凌昆》英俄歷史轉折對中國啟示

《神州縱橫》最近兩位重要政治人物戈爾巴喬夫及英女王相繼去世，且適逢世界正處百年一

遇的巨變，對中國的發展路向帶來一定啟示。



＊中國不搞全盤西化＊



戈爾巴喬夫乃蘇聯瓦解的關鍵人物，他推動的改革失控而導致巨變。其後普京帶領俄羅斯進

入後蘇聯調整期，防止了俄羅斯如蘇聯般崩潰，讓國家企穩回升。他今年更發動對烏戰事，表示

上述過渡期結束，俄羅斯要進入新時期。新時期的走向有待觀察，但可給世界地緣政治及經濟格

局帶來巨變己無疑問。俄羅斯由戈爾巴喬夫到普京的變化對中國影響深遠，因此要對歷史作總結

：首先是為何中蘇改革後果大異？戈爾巴喬夫改革多少受到鄧小平改革的引導，１９９０年的蘇

東動盪也多少受到中國「六四」事件的影響。中蘇改革結局不同除了國情有別之外，還有重要的

策略差異：中國不搞全盤西化而去開拓自己的路。其次是對西方的態度。克宮批戈爾巴喬夫指他

與西方和解是個錯誤，意指以為西方可助蘇聯解決問題只是幻想。

這對今天的中美關係也有啟示作用，以為中美可回到互利共贏合作的「正軌」乃空想，對美

國來說遏制中國就是「正軌」。最後普京指俄羅斯正把重心轉向東方，在國際上則引領「去西方

化」包括「去西方貨幣化」的浪潮。這些發展新路向對中國的影響既迫切又長遠，中國要好好研

究其意義並掌握機遇。此外，在還擊西方打壓時，中國還須向俄羅斯「老大哥」學習。



＊女王推動中英關係改善＊



英女王在位逾７０年，經歷了眾多的重要歷史事件，如二戰及近期的脫歐等。但最根本者是

她的一生見證了大英帝國由盛轉衰的歷程，英國的主導國際地位逐步被美國取代，亦即「英國世

代」（Ｐａｘ Ｂｒｉｔａｎｎｉｃａ）過渡到「美國世代」（Ｐａｘ Ａｍｅｒｉｃａｎａ）

的時期。女王的貢獻是在帝國斜陽中盡力保留一些軟實力的餘威，同時在關鍵時刻為英國民眾提

供凝聚力、團結核心和穩定大局的功能。因此習近平在電文中也指出女王逝世對英國是巨大損失

。女王逝世也結束了英國沒落的過渡時期，並開拓了一個更不明朗的新時期，新國王將面臨三大

挑戰：英國分裂、英聯邦潰散和保住君主制度等。女王在位期間中英關係亦有一些正面發展，合

力把香港打造成前店後廠基地、香港回歸平穩過渡，而習近平訪英時女王高規格接待又開啟了兩

國關係的黃金時期。可惜好景不長，兩國合作尚未結出碩果前，便因英國政府死心跟美國遏制中

國，破壞了女王為促進兩國關係的精心部署。今後中國在保持與英王室的良好關係同時，還要重

手還擊英政府的打壓及干預中國內政行為，實行對英的「兩條腿走路」外交政策。

《資深評論員 凌昆》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

