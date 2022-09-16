《股林淘金－林家亨》蔚小理遜色，零跑不認購

《股林淘金》２０２２年下半年以來造車新勢力的蔚來（０９８６６）、理想

（０２０１５）、小鵬汽車（０９８６８）銷售汽車輛表現欠佳，有逐漸被第三梯隊的零跑汽車

（現正在申請在港上市）、哪吒汽車、埃安汽車（廣汽集團旗下的新能源汽車車款）之銷售從後

趕上來，事實上埃安汽車已經在第３季的銷售量爬過了蔚小理汽車的銷量，所以蔚小理現時的銷

售量排名已經退步至第８至１１名附近。

有很多投資者問我，零跑汽車正申請在港掛牌，是否值得認購？

筆者自己不會認購。

中國新能源汽車的大潮流早已在２０１６－２０１９年時百花齊放，但在五、六年的劇烈競

爭以來，已經有最少兩間著名汽車製造廠宣布破產，包括拜騰汽車及一個月之前公布的長江汽車

。

零跑汽車的財政能力較其他汽車新勢力略嫌不足，是筆者擔憂之處。零跑汽車並不是自己生

產汽車的，是由長江汽車代工的。正如蔚來汽車是江淮汽車製造廠代工的（正在籌備自建廠房）

；理想汽車是立帆代工的（正在籌備自建廠房）；小鵬汽車以前是海馬汽車代工的，現時已經有

了自己的廠房。所以現階段筆者不會去認購零跑汽車，只會坐山觀虎鬥，看看其上市之後的表現

，及之後新聞才再作定奪。

另外，前三天蔚來汽車宣布了推出新款汽車，股價立即從１４４元飆升到１７２元，升穿了

保歷加通道頂線，筆者過去三天在早上的視頻已經警告，勸籲持有者立即沽售，有網友問筆者是

否值得追入？筆者只說了一句：你想輸少少，可以買少少。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



