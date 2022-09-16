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即市新聞

16/09/2022 16:46

【聚焦人幣】人幣即期收跌３９１點曾穿７﹒０２，創２６個月新低

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美元持續強勢，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）昨晚（１５日）
跌穿７算，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦大幅低開２７９點子直穿７算，其後跌幅
加劇，一度大跌４７５點低見７﹒０２５０，最終收報７﹒０１６６，四連跌，且為２０２０年
７月１４日以來逾兩年來，首次失守７﹒０１關。
　　離岸人民幣兌美元目前跌１８３點子，報７﹒０３２９，進一步跌穿７﹒０３關。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３０５，較上個交易日跌２０４點子，
創２０２０年８月１８日以來２５個月新低，上個交易日報６﹒９１０１。監管層允許人民幣繼
續調整，但跌幅繼續受限，監管對中間價過濾仍明顯。
　
＊美元強勢不減，人民幣反彈空間料受限＊
　
　　市場人士稱，中國最新公布的經濟數據向好，離、在岸匯價盤中跌幅收窄，但美元強勢不減
，人民幣反彈空間料仍受限；當前監管層更多的是採取各種手段緩和貶值速度，畢竟當前美元多
頭風頭正盛，強力干預代價高昂且效果有限。
　　中國外管局外匯研究中心主任丁志杰最新表示，人民幣匯率無論從外匯市場供求來看，還是
從匯率的水平和匯率的走勢來看，它基本上是保持穩定的狀態。
　　澳洲國民銀行首席外匯策略師Ｒａｙ　Ａｔｔｒｉｌｌ亦表示，七不是一個神奇的字，人民
幣破七應該和監管層對人民幣疲軟的容忍度有關，日韓貨幣大跌提升中國對人民幣貶值的態度。
（ｊｔ）

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