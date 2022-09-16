【人行操作】人行續２０億逆回購利率持平，本周淨回籠２０２０億

《經濟通通訊社１６日專訊》人行連續第３７日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回

購，中標利率持平，為２％。今日有２０億元逆回購到期，完全對沖到期量。

人行昨日縮量續作到期的中期借貸便利操作（ＭＬＦ）４０００億元，期限１年，利率維持

在２﹒７５％。９月份ＭＬＦ到期量為６０００億元。公開市場本周共１００億元逆回購以及

６０００億元１年期ＭＬＦ到期，全口徑計，本周淨回籠２０２０億元。（ｃａ）

